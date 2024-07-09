الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر أكتوبر" تطلق حملة لتشجير مجمع مواقف سبرباى والمدينة الجامعية بالغربية

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

قامت أمانة حزب  مصر أكتوبر بمحافظة الغربية، بزرع وتشجير منطقة مجمع مواقف سبرباى والمدينة الجامعية ووحدة الإطفاء والجمعية الزراعية بسبرباى، بما يزيد عن 100 شجرة كمرحلة أولى، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لتعميم هذه المبادرة علي مستوى المحافظات، بالتنسيق مع أمناء مراكز ومدن الحزب بالغربية تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر.

وانطلقت الحملة تحت رعاية اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، وبالتنسيق مع الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور محمد الأحمر المدير التنفيذي لمواقف الغربية، وسيد المحلاوي القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طنطا، وجمال شلبي القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بسبرباى، وصفوت حافظ إمام مؤسس جروب محافظة الغربية تطوير للأفضل.

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من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفي مدبولي، أمام البرلمان، يلبي تطلعات المصريين، موضحة انه ارتكز  على مخرجات جلسات الحوار الوطني ورؤية مصر 2030.

وأكدت أن الخطة الطموحة للحكومة الجديدة تستهدف تحسين مستوى معيشة وتنمية المواطن المصري بشكل شامل، فإلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية المتطورة، تهدف الخطة إلى تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة التوظيف وتوسيع البنية التحتية العمرانية، كما تولي اهتماما خاصا بتمكين الشباب والمرأة سياسيا واقتصاديا، وتعزيز رأس المال البشري عموما وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

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مصر أكتوبر الغربية مواقف سبرباى المدينة الجامعية المحافظات

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