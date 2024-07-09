نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق موسعة بمنطقة المخبز الآلي بحي غرب

في متابعة لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية التي قام بها أمس بشوارع مدينة سوهاج، قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، حملة مرافق موسعة بمنطقة المخبز الآلي بحي غرب سوهاج، لإزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة، وتمهيد الطرق بالمنطقة، بمشاركة مديريات " الصحة، والتموين، والطرق، وإدارة المرافق، وإدارة المتابعة بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، وحي غرب".

وأوضح نائب المحافظ، أن الحملة استهدفت شارع المخبز الآلي بداية من إدارة مرور سوهاج، وصولا إلى ميدان العروبة بنطاق حي غرب، حيث تم رفع جميع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، والشهادات الصحية، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، موجهًا برفع كفاءة الطريق وتمهيده لحين الرصف، وتأهيل حديقة تنظيم الأسرة، تمهيدا لافتتاحها قريبا، وكذا دهان واجهات عمارات المخبز الآلي، ضمن مبادرة "علشان يكمل جمالها".