السيطرة على حريق هائل بشارع البورصة فى طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في شارع البورصة بطنطا، حيث هرعت سيارت الإطفاء والمطافي والحماية المدنية لمكان الحادث.

وفور وصول فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق، قامت بعمليات إخماد النيران وتطويقها لمنع انتشارها إلى المحلات التجارية الأخرى في الشارع، بمساعدة الاهالي.

وشاركت فرق الحماية المدنية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والشرطة المحلية والأهالي في عمليات الإنقاذ والسيطرة على الحريق، وتم استخدام معدات الإطفاء المتطورة وتقنيات الإخماد الفعالة للتحكم في الحريق وتفادي امتداده إلى المباني المجاورة.

من جانبها، أشادت السلطات المحلية بجهود قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ في التصدي للحريق بشكل سريع وفعال، وأكدت أهمية التدريب المستمر والتجهيز الجيد للفرق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في التعامل مع حوادث الحرائق وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وفي السياق، تواجد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسي، نائب محافظ الغربية، واللواء أشرف عبدالسلام مدير أمن الغربية، والمحاسب ممدوح النجار، رئيس الحي، فى شارع البورصة بطنطا لتفقد الحريق الذي اندلع في بعض المحلات التجارية المهمة بالشارع.

وجار متابعة التقارير المتعلقة بأسباب الحريق وفتح تحقيق لتحديد المسببات والمسئوليات، وتؤكد السلطات المحلية ضرورة توفير بيئة آمنة وملائمة للمنشآت التجارية وضمان احترام قوانين السلامة والوقاية من الحرائق في المنطقة.

فيما جدد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الدعوة للمواطنين بضرورة الالتزام بقوانين السلامة واتباع إرشادات الحماية المدنية، والإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو مخاطر تتعلق بالحرائق، كما شدد على استمرار تطوير وتحسين الإجراءات الوقائية والتدريبات للتعامل مع الحرائق وحماية الحياة البشرية والممتلكات.