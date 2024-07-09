«القاهرة الإخبارية» تسلط الضوء على جهود مصر فى وقف حرب غزة

أبرزت "القاهرة الإخبارية" الدور المصري في إنهاء الحرب على قطاع غزة، حيث أفادت القناة في نبأ عاجل لها صباح اليوم، نقلًا عن مصدر رفيع المستوي، بعقد اجتماع رباعي يضم وفود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيل بالدوحة غدًا.

كما أكد المصدر أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي يرأسان وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع المقرر غدًا بالدوحة بعد مباحثات مكثفة بالقاهرة.

جاء ذلك تزامنًا مع أنباء نقلتها "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة إلى 9 شهداء، حيث أفادت القناة بارتقاء 4 شهداء ومصابين إثر غارة إسرائيلية قرب سوق النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من رام الله، ولاء السلامين إن هناك 60 آلية عسكرية تصاحبها 6 جرافات ضخمة للغاية تجرف البنية التحتية وسط تحليق مكثف للاستطلاع، وانهيار للتيار الكهربائي ومحاصرة لمستشفيين بمدينة طولكم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية هما مستشفى الإسراء التخصصي ومستشفى ثابت الحكومي.

وتابعت أن أكثر من 10 ساعات وما زالت العملية العسكرية مستمرة في مدينة طولكم ومخيم نور شمس، لافتة إلى أنه يصعب على الطواقم الطبية الدخول إلى مخيم نور شمس لنقل الإصابات التي يمكن تخليصها وإنقاذها من الاستشهاد في هذه اللحظات.

واختتمت بأنه يمكن معاقبة جميع الفلسطينيين داخل المخيم بوتيرة أو بأخرى باشتباكات مسلحة ما بين المقاومين تدور الآن، ويسمع دوي انفجارات متتالية من داخل المخيم من فعل المقاومة الشرسة التي تقوم بها كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس، بجانب دوي انفجارات في مخيم نور شمس ومناطق أخرى وانقطاع الكهرباء والاتصالات وتكثيف تواجد آليات قوات الاحتلال.

وفرضت الاحتلال حظر تجول وأطلقت الأعيرة النارية بشكل عشوائي في محيط مخيم نور شمس، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المخيم بعد إصابة أحد محولات الكهرباء المغذية له، وسط سماع أصوات انفجارات داخل المخيم.