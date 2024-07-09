الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القاهرة الإخبارية» تسلط الضوء على جهود مصر فى وقف حرب غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أبرزت "القاهرة الإخبارية" الدور المصري في إنهاء الحرب على قطاع غزة، حيث أفادت القناة في نبأ عاجل لها صباح اليوم، نقلًا عن مصدر رفيع المستوي، بعقد اجتماع رباعي يضم وفود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيل بالدوحة غدًا.

كما أكد المصدر أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي يرأسان وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع المقرر غدًا بالدوحة بعد مباحثات مكثفة بالقاهرة.

جاء ذلك تزامنًا مع أنباء نقلتها "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة إلى 9 شهداء، حيث أفادت القناة بارتقاء 4 شهداء ومصابين إثر غارة إسرائيلية قرب سوق النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من رام الله، ولاء السلامين إن هناك 60 آلية عسكرية تصاحبها 6 جرافات ضخمة للغاية تجرف البنية التحتية وسط تحليق مكثف للاستطلاع، وانهيار للتيار الكهربائي ومحاصرة لمستشفيين بمدينة طولكم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية هما مستشفى الإسراء التخصصي ومستشفى ثابت الحكومي.

وتابعت أن أكثر من 10 ساعات وما زالت العملية العسكرية مستمرة في مدينة طولكم ومخيم نور شمس، لافتة إلى أنه يصعب على الطواقم الطبية الدخول إلى مخيم نور شمس لنقل الإصابات التي يمكن تخليصها وإنقاذها من الاستشهاد في هذه اللحظات.

واختتمت بأنه يمكن معاقبة جميع الفلسطينيين داخل المخيم بوتيرة أو بأخرى باشتباكات مسلحة ما بين المقاومين تدور الآن، ويسمع دوي انفجارات متتالية من داخل المخيم من فعل المقاومة الشرسة التي تقوم بها كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس، بجانب دوي انفجارات في مخيم نور شمس ومناطق أخرى وانقطاع الكهرباء والاتصالات وتكثيف تواجد آليات قوات الاحتلال.

وفرضت الاحتلال حظر تجول وأطلقت الأعيرة النارية بشكل عشوائي في محيط مخيم نور شمس، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المخيم بعد إصابة أحد محولات الكهرباء المغذية له، وسط سماع أصوات انفجارات داخل المخيم.

القاهرة الإخبارية مصر مخابرات

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: سقوط صواريخ من لبنان على شمال الجولان

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة بجهود مكثفة للوفد الأمنى المصرى

"القاهرة الإخبارية": عمليات الاستيطان فى الضفة الغربية تعد الأكبر منذ 30 عامًا

القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى شمال إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم طولكرم (فيديو)

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟