طرح البوستر الرسمي لفيلم "أكس مراتي" والعرض الأول 24 يوليو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “اكس مراتي” البوستر الرسمي للعمل، االمقرر عرضه بدور السينما في 24 يوليو الجاري.

وعلقت الشركة المنتجة عبر حسابها:"مجرم رد سجون ودكتور نفساني و سحر محتاسه بينهم، تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ البوستر الرسمى لفيلم اكس مراتى، فيلم اكس مراتي يوم 24 يوليو في جميع السينمات".

قصة فيلم إكس مراتى

ويجسد النجم هشام ماجد شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقعان في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، فيما تلعب الفنانة أمينة خليل دور سيدة أعمال تمتلك بيوتي سنتر كبيرًا وتواجه المشاكل عقب خروج حبيبها السابق من السجن، والذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح الذي يقدم شخصية بلطجي ضمن أحداث العمل، ويحاول التفريق بين أمينة خليل وزوجها هشام ماجد وذلك في إطار كوميدي بحت.



أبطال فيلم اكس مراتي

فيلم “اكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

برومو فيلم اكس مراتي

في وقت سابق، طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم "اكس مراتي"، البرومو التشويقي الأول للعمل، وظهر خلال برومو فيلم اكس مراتي الفنان محمد ممدوح في مرتديا زي مساجين، ويخضع للتحقيقات مع الفنان هشام ماجد وبسبب أسئلة الأخير دخل تايسون في صدمة وبكاء شديد أثناء التحقيق معه.

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