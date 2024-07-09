الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيره الفلسطينى (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وزير الصحة الفلسطيني د.ماجد أبو رمضان، والوفد المرافق له، الثلاثاء، لمناقشة تعزير التعاون في دعم الأشقاء الفلسطنيين.

وقال د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالوزير الفلسطيني، والوفد المرافق له، مؤكدًا تقديم سبل الدعم الطبي للمرضى والجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات الطبية في المستشفيات المصرية، موجهًا في هذا الصدد الشكر لقيادات وزارة الصحة على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والتي سطرت الكثير من قصص النجاح في شفاء وعلاج المرضى والمصابين.

 

سبل الدعم الطبي

أشار عبدالغفار إلى أن الوزير أكد التواصل، والتنسيق الدائم مع الدول العربية لاستمرار تقديم سبل الدعم الطبي والمعنوي للأشقاء الفلسطينيين، وتوفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والجرحى.

وتابع عبدالغفار أن الوزير وجه بإتاحة الفرصة للأطباء الفلسطينيين في مختلف التخصصات الطبية، للاستعانة بخبراتهم في علاج المرضى والجرحى الفلسطينيين، بعد دراسة مقترح نظيره الفلسطيني بإصدار رخصة مزاولة مهنة - محددة المدة - للأطباء الفلسطينيين الوافدين إلى مصر في تخصصات طبية محددة لتقديم الخدمة الطبية للأشقاء الفلسطينيين داخل مستشفى فلسطين.

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من جانبه، وجه وزير صحة فلسطين رسالة شكر للرئيس السيسي على ما قدمته مصر من مساعدات طبية وإنسانية للجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الفلسطينية علاقات وثيقة وراسخة تدعمها إرادة سياسية وشعبية ممتدة عبر التاريخ، كما سلم "درع القدس" للدكتور خالد عبدالغفار، ذلك تقديرًا للجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني خلال أزمته الراهنة.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، د. محمد الطيب، نائب الوزير للحوكمة والشئون الفنية، ود.شريف وديع، مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة، ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، ود.أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ود.سوزان زناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية ومن الجانب الفلسطيني، السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر، والدكتورة نداء البرغوثي القنصل، والمستشار الأول بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة.

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الصحة تعزيز التعاون الفلسطنيين الخدمات الطبية الرعاية العاجلة العلاقات المصرية الفلسطينية

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