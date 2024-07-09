الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو صدام: الفلاح حظى باهتمام غير مسبوق فى عهد السيسى

حسين أبو صدام
حسين أبو صدام

تقدم حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على توجهاته الكثيرة المعنية بشئون الفلاح.

 

تقدير واهتمام الدولة بالفلاح

وأكد نقيب الفلاحيين، خلال لقائه عبر فضائية " إكسترا نيوز" أن الفلاح المصري في الفترة الأخيرة حاز على تقدير واهتمام الدولة المصرية.

وأضاف أن الدولة المصرية قامت بإنشاء عدد كبير من المشروعات الزراعية القومية من خلال استصلاح الأراضي الزراعية مع الاتجاه نحو التوسع الرأسي في الزراعة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات من أجل دعم الفلاح ماليًا، من خلال الزراعة التعاقدية وتوفير البذور والتقاوي بأسعار مخفضة للفلاحين.

وتابع "الفلاح المصري شعر في الفترة الأخيرة أن الدولة تشعر وتقدر المعاناة التي كان يعيشها الفلاح السنوات الماضية".

 

تخفيف الأعباء عن الفلاح 

واستطرد: "الحكومة تعمل على مدار الساعة لتخفيف الأزمات من على كاهل المواطن وبخاصة فئة الفلاحين".

وذكر أن الدولة المصرية حريصة على استخدام البذور جيدة الإنتاج، مع الحرص على استخدام الصوب الزراعية.

نقيب الفلاحين حسين أبو صدام اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز اهتمام الدولة بالفلاح

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