الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عكس الاتجاه".. محافظ جنوب سيناء يضبط سيارة تخالف قواعد المرور

المخالفة
المخالفة

تمكن محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد مبارك، من ضبط أحد المواطنين حال ارتكابه مخالفة مرورية بمدينة الرويسات.

وذكر بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء، أن المحافظ ضبط أحد المواطنين أثناء قيادته سيارة ربع نقل يسير بها عكس الاتجاه بمنطقة  الرويسات.

العقوبات 

وأضاف البيان، أن المحافظ وجه بتغليظ العقوبات ومصادرة المركبات المخالفة لفترات من أسبوعين وحتى شهر، والمصادرة النهائية في حالة تكرار المخالفات.

وأفاد البيان، بأن اللواء دكتور خالد مبارك، قرر سحب رخصة المخالف، وتحرير مخالفة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

سيناء جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء مخالفة مرورية قواعد المرور

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