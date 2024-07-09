متحدث الحكومة يكشف توجيهات الرئيس للتواصل مع الرأى العام (فيديو)

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أهمية التواصل المستمر بين رئيس الحكومة والوزراء والمواطنين والإعلام، الأمر الذي يشكل حالة من الاهتمام الواسع في الفترة المقبلة، خاصة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول أهمية التواصل مع الرأي العام وشرح كافة الأبعاد والموضوعات ذات الأولوية.

أضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحكومة ملتزمة بما أعلن عنه د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، موضحًا أن ما حدث اليوم هو محاولة لوقف تخفيف الأحمال بهدف معرفة الحجم الدقيق لاحتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة مع المستوى الحالي من درجات الحرارة والاستهلاك في القطاع.