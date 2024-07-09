الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الحكومة يكشف توجيهات الرئيس للتواصل مع الرأى العام (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أهمية التواصل المستمر بين رئيس الحكومة والوزراء والمواطنين والإعلام، الأمر الذي يشكل حالة من الاهتمام الواسع في الفترة المقبلة، خاصة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول أهمية التواصل مع الرأي العام وشرح كافة الأبعاد والموضوعات ذات الأولوية.

أضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحكومة ملتزمة بما أعلن عنه د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، موضحًا أن ما حدث اليوم هو محاولة لوقف تخفيف الأحمال بهدف معرفة الحجم الدقيق لاحتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة مع المستوى الحالي من درجات الحرارة والاستهلاك في القطاع.

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