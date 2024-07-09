الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إيرانى: الحرس الثورى يشتبك مع مسلحين حاولوا التسلل من الحدود الغربية الشمالية

الحرس الثوري الايراني
الحرس الثوري الايراني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري يشتبك مع مسلحين حاولوا التسلل من الحدود الغربية الشمالية، حسبما أفادت وكالة مهر في نبأ عاجل. 

في وقت سابق، قال القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني إن إيران قوضت خلال العقود الماضية قوة الولايات المتحدة وحولتها إلى دولة "صغيرة وضعيفة".

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البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران

وضع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن مقارنته

وفي حديثه في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق البلاد، قال اللواء حسين سلامي إن وضع الولايات المتحدة اليوم لا يمكن مقارنته بما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود.

وأشار أيضًا إلى الاستيلاء على السفارة الأمريكية، المعروفة باسم وكر التجسس، من قبل مجموعة من الطلاب الإيرانيين في نوفمبر 1979، قائلاً إن ذلك أمر يفوق الخيال.

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