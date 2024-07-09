محافظ المنيا يكلف بإنهاء أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي بشارع الصفصافة

استجاب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال جولته المفاجئة بمركز سمالوط شمال المحافظة، لشكوى أحد المواطنين لوجود حفر يعيق المارة بشارع المشرحة خارج المستشفى التخصصى لتوصيل الصرف الصحى حيث تم الانتقال إلى الموقع فورا، وكلف المحافظ رئيس المركز بإنهاء أعمال التوصيل وسرعة ردم الحفر.

كما انتقل المحافظ، إلى شارع الصفصافة لمعاينة استكمال أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي قطر 1200، بطول 700 متر، مكلفًا رئيس المركز بالتنسيق مع مسئولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء الأعمال المتبقية وذلك تمهيدًا لرد الشيء لأصله وإعادة رصف الشارع وعودته للعمل باعتباره من أهم الطرق الرئيسية والحيوية بمدينة سمالوط، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية.

واستكمل المحافظ جولته، بزيارة مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط لمتابعة سير العمل، ومدى الالتزام التام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم المرور على المركز التكنولوجي والأقسام الخاصة بتراخيص البناء والمتغيرات المكانية، وذلك بهدف متابعة الإجراءات المتبعة من الوحدة المحلية في تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وأوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوي.

ورافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.

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