محافظ القليوبية يتجول فى الشوارع ويستمع لمشاكل المواطنين

رصدت "الدستور"، جهود وتحركات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية الجديد الذى بدأ عمله من أول يوم على أرض الواقع فى اقتحام المشكلات المزمنة والملفات الشائكة التى تهم المواطنين فى حياتهم اليومية، حيث بدأ بمدينة كفر شكر التى تعد من أهم المراكز والمدن والأحياء فى تعطل وتعثر العديد من المشروعات الخدمية المحرومة منها المدينة دون غيرها من مدن المحافظة.

وفي كفر شكر، زار المحافظ أرض أملاك دولة مخصصة لإنشاء السوق الحضارية ووحدة مرور ووحدة جوازات ومركز إطفاء متطور وموقف عمومى للسيارات للقضاء على السوق العشوائية بالطريق العام وأمام منازل المواطنين، وكذلك حل فوضى مدخل المدينة.

كما تفقد المحافظ الشوارع والطرق والسويقات بالطريق العام والإشغالات التى تعيق حركة المرور والمواطنين وتواصل مع المواطنين ووقف معهم فى الشوارع وسألهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى رضائهم عن المسئولين فى العمل على راحتهم وخدمتهم.

وتفقد المحافظ سوق الجملة الخاص بالخضار والفاكهة بطريق خط 12 بمدينة بنها وتقابل مع أصحاب المحلات واستمع إلى شكاوى البائعين بشأن العقود والقيمة الإيجارية وغيرها من المشكلات المزمنة ووعد المحافظ بحلها طبقًا للقانون والإمكانيات المتاحة.

وشملت تحركات محافظ القليوبية، المستمرة يوميًا حتى منتصف الليل زيارة المشروعات الخدمية والاستثمارية المتعثرة بمدينة الخانكة وأهمها مشروع 30 مليون بيضة وأمر بحل كل المشكلات والعمل على إحياء المشروع، وكذلك تفقد مدينة القناطر الخيرية والحدائق وأعمال التطوير واستمع الى شرح تفصيلى من كل المسئولين من أجل عودة القناطر الخيرية إلى سابق عهدها ورفع الإشغالات والتعديات بشتى أشكالها حتى تكون قبلة ومتنفسًا للمواطنين على ضفاف نهر النيل ذات الطبيعة الخلابة.

من جانبهم، أعرب أهالى ممن وقرى محافظة القليوبية عن سعادتهم بجهود المحافظ الجديد فى تحركاتهم اليومية المكثفة، ورصد جميع نواحى القصوى والسلبيات والمخالفات على أرض الواقع ووضع الحلول اللازمة والناجزة بهدف شعور كل مواطن أن حركة التغيير أتت بثمارها وجعلت المحافظ وسط الناس يسمع لهم ويحل مشكلاتهم.