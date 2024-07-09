الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهالى الإسكندرية يشكرون الرئيس بعد تدخله فى أزمة نادى الصيد: قيادة حكيمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حالة من الرضا والسعادة انتابت أعضاء نادي الصيد المصري بالإسكندرية عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرار إخلاء أرض نادي الصيد بمنطقة محرم بك، وحماية تراثه العريق حيث أصدر الرئيس السيسي قرارًا اليوم، بإرجاء إخلاء مقر النادي وذلك استجابة لما تقدم به مجلس إدارة النادي لرئيس الجمهورية.
ووجه مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، والمدير التنفيذي والعاملون وأعضاء النادي وأسرهم  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه التاريخي والنظرة الأبوية لشباب وأعضاء النادي وأبطاله الدوليين، مؤكدين على هذا ما عهدناه في الرئيس السيسي بالاهتمام بالجانب الاجتماعي والرياضي والتنموي للمواطن والشباب.

أهالي الإسكندرية يشكرون الرئيس السيسي


وعقب إعلان القرار الرئاسي وجه الكثير من أعضاء النادي وأهالي الإسكندرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه الداعم للشباب والذي ليس بجديد عليه فهو دائمًا يعمل على تأهيل الشباب والاهتمام بالرياضة.

وقال محمود إبراهيم: ألف مبروك للنادي وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة المصرية الحكيمة، ونعتز بنادينا وكل من ساهم في الحفاظ عليه.
وأعرب حسام فتحي عن سعادته بهذا القرار بعد أن كان النادي مهددا بالإخلاء، فهي خطوة جيدة والقادم افضل موجهًا الشكر للرئيس السيسي قائلًا: " تحيا مصر.. تحيا مصر".  

وقال أحمد مهدي: الحمد لله أكثر من 25 ألف عضو بالنادي يقدمون الشكر للرئيس السيسي على هذا القرار، لافتًا إلى أن النادي هو جزء من تاريخ الإسكندرية الذي نفتخر به.


وكان قد استغاث نادي الصيد المصري بالإسكندرية من مطالبة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من إخلاء أرض النادي بمحرم بك، حيث وجه المستشار  عبد العزيز أبو عيانة استغاثة رئيس مجلس إدارة النادي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمنت الاستغاثة التي تم نشرها عبر الصفحة الرسمية لنادي الصيد المصري بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي:
"إيماء إلى كتاب مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، بتاريخ 1 يوليو الجاري، بخصوص الإخلاء الفوري لأرض النادي بفرعه في محرم بك، بمساحة 436.3 متر مربع، وذلك يوم الاثنين 8يوليو الساعة 11 صباحا، والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2023، برجاء التكرم بإنقاذ النادي وأعضائه، لأن هذا القرار يعني، القضاء على نادي الصيد المصري في الإسكندرية وأنشطته وأبطاله الدوليين، الذين يمثلون منتخب مصر في جميع محافله الدولية، وحرمان أعضائه من ممارسة أنشطتهم وشغل أوقات فراغ أبنائهم، والذين يبلغ عددهم 25 ألف عضو، ليس لهم ملاذ سوى هذا النادي العريق، والذي تاريخ إنشائه عام 1939".

وتابع نص الاستغاثة: "نستغيث لسيادتكم لإنقاذ أعضاء النادي، ومن حرص النادي ومجلسه على مشروعات الدولة فنحن على استعداد للمشاركة بهذا المشروع القومي، بأن يصبح النادي، نادي المشروع مشاركة مع نادي الصيد المصري كي لا يضار أعضاؤه وأبطاله ولكي لا يكون إعاقة لأبناء المشروع القومي.

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نادي الصيد المصري بالإسكندرية أعضاء نادي الصيد المصري بالإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي نادي الصيد اهالي الأسكندرية

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