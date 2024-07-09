الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقب: جهودًا مضنية لمصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة

حماس وإسرائيل
حماس وإسرائيل

علق د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة الوفد الأمني المصري غدًا للدوحة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل قائلًا إن القاهرة والدوحة ومعهم الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودًا مضنية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار  خلال الفترة القادمة".

وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن كل هذه الجهود التي تبذل يقتلها بنيامين نتانياهو من خلال تصريحاته بين الفينة والأخرى، لافتًا إلى أن هناك تصريحًا قبل أسبوعين خلال فترة اللقاءات، حيث خرج تصريح من حكومة نتنياهو الذي قال فيه بأننا سنلتزم بتنفيذ المرحلة الأولى من القرار، ولن نلتزم بباقي المراحل حتى نقضي على المقاومة.

وأشار إلى أن الأفكار أصبحت أكثر وضوحًا، حيث توجد مرونة في الموقف من قبل حركة حماس، لكن هناك تشنج في المواقف من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن رئيس الموساد زار الدوحة، أمس، والتقى وفدًا أمنيًا مصريًا واليوم جهاز الاستخبارات الأمريكي يزور المنطقة، ويلتقي الرئيس السيسي، وغدًا نشهد القمة الرباعية في الدوحة يشارك بها الوفد المصري والوفد القطري، وكذلك الوفد الأمريكي.

القضية الفلسطينية إسرائيل حماس الدوحة

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