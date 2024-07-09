«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلى واسع باتجاه أحياء غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" إن مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يتعرض منذ صبيحة هذا اليوم إلى غارات متعددة, حيث قصفت الطائرات منزلًا يعود لعائلة أبوفريح بما أدى لارتقاء 17 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف جبر، الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مخيم البريج الواقع في المحافظة الوسطى قصفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين أدى ذلك إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة، أي ما يعني بأنه خلال الساعات الأخيرة سقط في المحافظة الوسطى ما يزيد عن 26 شهيدًا في غارات متتالية شهدها مخيما البريج والنصيرات في هذه المحافظة.

أوضح أن الأطراف الشمالية من مخيم النصيرات لا تزال تشهد قصفًا عنيفًا من المدفعية الإسرائيلية التي تتركز بشكل عشوائي باتجاه مدينة الزهراء ومنطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى، مشيرًا إلى أن مدينة غزة وشمال القطاع ما زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تتوغل في أكثر من محور، وكذلك الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بإطلاق نيرانها ورصاصها باتجاه أعداد من الأحياء في مدينة غزة أهم هذه الأحياء حي الصبرة الذي يشهد التواغل الواسع للآليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى إطلاق نيران من المروحيات الإسرائيلية بتجاه المناطق الغربية لمدينة غزة.