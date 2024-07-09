الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلى واسع باتجاه أحياء غزة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" إن مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يتعرض منذ صبيحة هذا اليوم إلى غارات متعددة, حيث قصفت الطائرات منزلًا يعود لعائلة أبوفريح بما أدى لارتقاء 17 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف جبر، الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مخيم البريج الواقع في المحافظة الوسطى قصفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين أدى ذلك إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة، أي ما يعني بأنه خلال الساعات الأخيرة سقط في المحافظة الوسطى ما يزيد عن 26 شهيدًا في غارات متتالية شهدها مخيما البريج والنصيرات في هذه المحافظة.

أوضح أن الأطراف الشمالية من مخيم النصيرات لا تزال تشهد قصفًا عنيفًا من المدفعية الإسرائيلية التي تتركز بشكل عشوائي باتجاه مدينة الزهراء ومنطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى، مشيرًا إلى أن مدينة غزة وشمال القطاع ما زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تتوغل في أكثر من محور، وكذلك الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بإطلاق نيرانها ورصاصها باتجاه أعداد من الأحياء في مدينة غزة أهم هذه الأحياء حي الصبرة الذي يشهد التواغل الواسع للآليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى إطلاق نيران من المروحيات الإسرائيلية بتجاه المناطق الغربية لمدينة غزة.

القاهرة الإخبارية النصيرات قطاع غزة مخيم البريج المحافظة الوسطى طائرات الاستطلاع مدينة غزة شمال القطاع

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: سقوط صواريخ من لبنان على شمال الجولان

مسئول سابق بالناتو: روسيا تعتبر تهديدًا مباشرًا للحلف

«القاهرة الإخبارية»: 2 ديسمبر موعد إدلاء نتنياهو بشهادته فى قضايا فساد

متخصص في الشئون الأفريقية: مؤتمر القاهرة حدد مناقشة 3 قضايا عاجلة

عاجل.. الحكومة تعلن سبب وقف تخفيف أحمال الكهرباء اليوم

الاحتلال يغتال أبوالفضل قرنبش المرافق السابق لحسن نصرالله

مصدر رفيع المستوى: اجتماع رباعى يضم وفود مصر وأمريكا وقطر وإسرائيل بالدوحة غدًا

مصدر: رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكى يرأسان وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع المقرر غدًا بالدوحة

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟