إصابة سائق إثر انقلاب سيارة تاكسى أجرة بطريق الداخلة

أصيب شخص منذ قليل إثر انقلاب سيارة تاكسي أجرة بطريق الداخلة- القصر بالوادي الجديد.

وتلقي اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث سير انقلاب سيارة تاكسي أجرة بالطريق الواصل بين منطقة الدهوس وقرية القصر بمركز الداخلة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصاب لمستشفي الداخلة العام ومنها إلى مستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالته.

وتبين إصابة أحمد عبدالمنعم محمد حسن 45 سنة من مدينة موط بمركز الداخلة إثر انقلاب سيارة تاكسي أجرة بطريق الدهوس- القصر بمركز الداخلة وتم نقله لمستشفي الداخلة لتلقي العلاج، وتحويله إلى مستشفي أسيوط الجامعي بعد الاشتباه في كسر في العمود الفقري.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.