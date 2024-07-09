طرق طبيعية وغير مكلفة للقضاء على قشرة الشعر

“قشرة الشعر” مشكلة شائعة تصيب فروة الرأس وتسبب التقشر والحكة، وهي مشكلة مزعجة يمكن أن تؤثر على الثقة بالنفس.

وهناك عدة طرق فعّالة للتخلص من قشرة الشعر، نستعرض في التقرير التالي، بعض الطرق الطبيعية والعلاجات المنزلية والطبية لها، وفقا لتقرير نشره موقع “هيلث” الطبي.

العلاجات المنزلية الطبيعية

خل التفاح:

يعمل خل التفاح على توازن درجة حموضة فروة الرأس، مما يقلل من نمو الفطريات المسببة للقشرة. يمكن تخفيف خل التفاح بالماء بنسبة 1:1 ثم رش الخليط على فروة الرأس وتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه.

زيت شجرة الشاي:

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا. يمكن إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو واستخدامه بانتظام.

الألوفيرا (جل الصبار):

يهدئ جل الصبار فروة الرأس ويقلل من الحكة والتقشر. يمكن استخدامه مباشرة على فروة الرأس وتركه لمدة 30 دقيقة قبل الشطف.

صودا الخبز:

تعمل صودا الخبز كمقشر طبيعي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتقليل الفطريات. يمكن فرك صودا الخبز على فروة الرأس المبللة ثم شطفها بعد بضع دقائق.

العلاجات الطبية

الشامبو المضاد للقشرة:

يمكن استخدام الشامبوهات التي تحتوي على مكونات مثل الزنك بيريثيون، والكيتوكونازول، وسيلينيوم سولفايد. هذه المكونات فعّالة في مكافحة الفطريات وتقليل القشرة.

الكريمات والمراهم الموضعية:

في حالات القشرة الشديدة، قد يوصي الأطباء باستخدام كريمات أو مراهم تحتوي على الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب والحكة.

الحفاظ على نظافة الشعر:

غسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو لطيف يساعد في إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ التي قد تؤدي إلى تكون القشرة.

تجنب التوتر:

التوتر والقلق يمكن أن يزيدا من ظهور القشرة. ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا يمكن أن تكون مفيدة.

اتباع نظام غذائي صحي:

التغذية السليمة تعزز صحة فروة الرأس. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B والزنك يساعد في تقليل القشرة.

باستخدام هذه الطرق والنصائح، يمكن لأي شخص أن يجد حلًا فعّالًا للتخلص من قشرة الشعر وتحقيق فروة رأس صحية وشعر جذاب.