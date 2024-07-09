الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز

إحالة وكيل لاعبين للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسب وقذف أمير توفيق

مهاب عثمان المستشار
مهاب عثمان المستشار القانوني لشركة الكرة بالنادي الأهلي

قررت جهات التحقيق إحالة المتهم أ. أ وكيل لاعبين للمحاكمة الجنائية في اتهامه بإرسال رسائل على حساب أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي، تتضمن عبارات سب وقذف وإساءة تسببت له بأضرار معنوية وأدبية جسيمة.

وكان مهاب عثمان المستشار القانوني لشركة الكرة بالنادي الأهلي تقدم وكيلا عن أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي ببلاغ لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لاتهام وكيل لاعبين بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد لموكله.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى أ. أ ويعمل وكيل لاعبين ويقيم في محافظة سوهاج، وصدر قرار من جهات التحقيق باستدعائه لسماع أقواله في البلاغ المقدم والتحريات الأمنية التي أكدت أن الهاتف المرسل منه الرسائل باسمه، فتغيب عن جهات التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

امن القاهرة النيابة العامة وزارة الداخلية التحريات المباحث

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