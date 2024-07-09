الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتفقد حريق شارع البورصة

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد حريق شارع البورصة

وصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسي، نائب محافظ الغربية، واللواء أشرف عبد السلام مدير أمن الغربية، وممدوح النجار، رئيس الحي، إلى شارع البورصة بطنطا؛ لتفقد الحريق الذي اندلع في بعض المحلات التجارية المهمة بالشارع. 

وزار اللواء أشرف الجندي واللواء أشرف عبد السلام موقع الحريق للاطلاع على الأضرار الناجمة عنه، وتقديم الدعم والمساندة للفرق المعنية بإخماد النيران والسيطرة على الموقف.

وقد شارك اللواء أشرف الجندي واللواء أشرف عبد السلام في الاجتماع الذي عُقد مع مسؤولي الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والشرطة المحلية لمناقشة استراتيجية السيطرة على الحريق وحماية المحلات التجارية الأخرى من الانتشار والتأكد من سلامة المواطنين.

وحث اللواء أشرف الجندي، على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق العمل بين جميع الجهات المعنية للتصدي للحريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. 

كما أكد أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن حوادث الحرائق وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في المناطق التجارية. 

ووجه اللواء أشرف الجندي، بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام والأمان في الشارع وضمان حماية المحال التجارية وسلامة المارة.

حريق شارع البورصة
حريق شارع البورصة
حريق شارع البورصة
حريق شارع البورصة
مدير امن الغربيه بورصة بطنطا الحريق الذي اندلع في بعض المحلات التجارية الحياة التجارية والمرورية في المنطقة السيطرة على الحريق وحماية المحلات التجارية الأخرى من الانتشار والتأكد من سلامة المواطنين لحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات

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