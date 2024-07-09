الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال جولته بمركز سمالوط.. محافظ المنيا يتفقد عددًا من المستشفيات

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد مستشفيات مركز سمالوط

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية المفاجئة، حيث تفقد اليوم، عددًا من القطاعات الخدمية المختلفة بمركز سمالوط، للوقوف على سير العمل ومتابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين والعمل على حلها على أرض الواقع، وتلبية احتياجاتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد مستشفى سمالوط التخصصي، حيث تابع انتظام سير العمل بكافة الأقسام شملت ( الاستقبال والطوارئ - الأشعة - المعامل - العيادات الخارجية - قسم الكلى - وحدة رعاية الأطفال والمبتسرين - الحضانات - العمليات - التغذية ).

وأجرى المحافظ حوارًا مع المرضى وذويهم، استفسر خلاله عن الخدمة المقدمة منذ دخولهم المستشفى وآلية تعامل الأطقم الطبية ومدى توافر الرعاية الطبية الشاملة لهم، واطمئن المحافظ على تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة.

ووجه المحافظ، بسرعة توفير أماكن لانتظار أهالي المرضى وذويهم لتلاشي وجود تكدس، مع توفير سبل الراحة اللازمة لهم، مكلفًا بتشديد الحراسة والتأمين والحماية المدنية بالمستشفى وتوفير الكوادر المدربة في هذا المجال مع التأكيد على حسن استقبال المريض وتوجيهه إلى القسم العلاجي المختص، إلى جانب دراسة احتياجات ومطالب المستشفيات سواء كانت إدارية أو فنية أو مهنية والعمل على حلها فورًا.

وأوضح المحافظ، أن المستشفى بعد تطويرها تعتبر إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وتتيح خدمات طبية وعلاجية لائقة بالمواطنين، حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين بما يتطلب تضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية تحقيقًا للصالح العام.

وتابع المحافظ جولته، بتفقد المستشفى العام والمركز الطبي بسمالوط، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الخدمات الطبية المقدمة في الأقسام للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بنوبتجيات العمل لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

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محافظ المنيا جولة بمركز سمالوط مستشفي سمالوط التخصصي المستشفي العام والمركز الطبي اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

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