تأجيل محاكمة الطفل المتهم بالتعدى على رضا البحراوى لـ 18 يوليو للحكم

قررت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، اليوم الثلاثاء، حجز قضية الطفل المتهم في مشاجرة شقيق اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمطرب الشعبي رضا البحراوي، للحكم في جلسة 18 يوليو.

تأجيل محاكمة الطفل المتهم بالتعدي على رضا البحراوي لـ 18 يوليو للحكم

كانت عاقبت محكمة جنح المعادي، شقيق محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بالحبس سنتين، وذلك لاتهامه في واقعة المطرب الشعبي رضا البحراوي، والصلح عن تهمة الإتلاف، والحبس 3 أشهر للمتهم الثاني بتهمة حيازة السلاح الأبيض.

وكشفت التحريات الأولية أن رضا البحراوي كان يُحيي حفلًا في إحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق كهربا بالحفلة، لافتًا إلى أن سبب المشاجرة يرجع إلى أن المطرب رضا البحراوي لم يُحيّي شقيق محمود كهربا، خلال دخوله الحفل ما أثار حفيظة الأخير.

وتم إلقاء القبض عليهم، وبالعرض على جهات التحقيق أحالت القضية لمحكمة جنح المعادي الذي قضت بمعاقبة فتحي عبد المنعم شقيق اللاعب محمود كهربا، وآخر بالحبس سنتين.