الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: برنامج الحكومة الجديد أخذ فى الاعتبار التحديات الخارجية التى قد تطرأ على الاقتصاد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج الحكومة الجديد أخذ في الاعتبار التحديات الخارجية التي قد تطرأ؛ ما يؤثر على الاقتصاد؛ فقام بوضع السيناريوهات "الأكثر تشاؤما".

وقال مدبولي حول الخطط المستقبلية التي تضمنها برنامج الحكومة الجديد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وكيفية تحقيق الاستدامة للاقتصاد المصري في ظل التحديات الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس الوزراء الأول بتشكيلة الجديد - إن الحرب الظالمة التي حدثت على قطاع غزة ألقت بتداعياتها السلبية مع مصر، منها تراجع عائدات على قناة السويس، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت في الاعتبار التعامل مع أي مستجدات، عبر سيناريوهات "أكثر تشاؤما"، لا سيما حال استمرار الحرب وحدوث تصعيد بالمنطقة؛ ما قد يؤثر على "مواردنا" من العملة الصعبة؛ ويؤدى حتما إلى ارتفاع للأسعار.

وبين أن ارتفاع معدل التضخم - خلال الفترة الماضية - كان نتيجة لنقص الدولار وعدم توافر العملة؛ ما أثر على المصانع التي لم تستطع شراء مستلزمات الإنتاج.

وشدد على أن جميع المصانع تعمل اليوم بكامل طاقتها؛ ما يسهم في وفرة العرض؛ وينعكس على استقرار الأسعار لأنه يحدث توازن في السوق مع ازدياد الطلب؛ ما يجبر مناخا للتنافس.

وقال رئيس الوزراء إنه شدد على الوزراء المعنيين لتطبيق آليات الضبط والرقابة على الأسواق.

 

برنامج الحكومة الجديد رئيس مجلس الوزراء السيناريوهات الأكثر تشاؤما ارتفاع الأسعار قطاع غزة

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