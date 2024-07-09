الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

داعية: الشراكة بين الزوجين أساس بناء حياة زوجية ناجحة

الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي إبراهيم رضا

قال الداعية الإسلامي إبراهيم رضا، إن شخصية الشريك هي العامل الأساسي والأهم عند اختيار الزوج، وهي من الأمور التي يجب التركيز عليها بشكل كبير، مؤكدًا أنه في حالة تقدم شخص للزواج، يجب النظر أولًا إلى شخصيته وأخلاقه وليس لحالته المادية فقط. 

وأضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه قد يكون لدى الشخص ظروف صعبة، لكن إذا كانت شخصيته قوية وأخلاقه جيدة، يمكن التغاضي عن بعض الأمور الأخرى.

 

على الزوجين أن يتعاونا ويتشاركا في المسئوليات

وتابع أن الشراكة والتعاون بين الزوجين من المبادئ الأساسية في بناء حياة زوجية ناجحة، فعلى الزوجين أن يتعاونا ويتشاركا في المسئوليات، سواء كان ذلك في العمل أو في المنزل، هذا التعاون يساعد على تحسين مستوى المعيشة وتعتبر الآية الكريمة "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" دليلًا على أهمية التعاون بين الزوجين بجوانب الحياة وتسمح للمرأة بأن تنزل للعمل وتساعد زوجها.

وأكد أن الله سبحانه وتعالى أسس العلاقات بين البشر على العدل، إلا أنه جعل العلاقة الزوجية قائمة على الفضل، كما جاء في قوله تعالى "وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ"، يجب أن يبدأ هذا الفضل منذ اللحظات الأولى للزواج وليس فقط في أوقات المشاكل.

الداعية الإسلامى الشراكة والتعاون الزوجين حياة زوجية اختيار الزوج المسئوليات

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