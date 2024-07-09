الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بشرى سارة للمعلمين.. وزير التعليم: تفعيل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية قريبًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وهنأه خلالها على ثقة القيادة السياسية وتوليه هذه الحقيبة المهمة ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.

وتناول اللقاء بحث سبل وآليات تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، كما تطرق اللقاء لتفعيل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، الذي نشأ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيا والخبرات الدولية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء وممثله فى مجلس إدارة نقابة المعلمين.

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واتفق الجانبان على تفعيل مميزات الصندوق فى القريب العاجل لصالح المعلمين ومعاونيهم فى التربية والتعليم.

كما شهد اللقاء بحث آليات تطوير التتسيق بين النقابة والوزارة لخدمة المعلمين والمجتمع التعليمى كافة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون، لما فيه من الصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمعلمين.

وأعرب الدكتور محمد عبداللطيف عن تقديره الكامل للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في خدمة المعلمين، مؤكدًا قناعته الكاملة بالدور المحوري للمعلم وأن أي عملية تطوير أو محاولة إحداث تجديد في منظومة التعليم لن تتم إلا بجهود المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للنهوض بالتعليم.

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ومن جانبه، أوضح نقيب المعلمين، خلف الزناتي أن اللقاء كان مثمرًا، مضيفًا أن الوزير يسعى لتنفيذ رؤية شاملة للنهوض بالواقع التعليمي، وأن النقابة تقف داعمة بشكل كامل لكل جهد يبذل فى صالح المعلمين والعملية التعليمية والصالح العام.

وأضاف الزناتي أنه وجه الدعوة لوزير التربية والتعليم لزيارة نقابة المعلمين في أقرب فرصة، وهو ما رحب به الدكتور محمد عبداللطيف.

الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية نقيب المعلمين خلف الزناتي نهوض بالتعليم للمهن التعليمية

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