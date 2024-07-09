الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز

حبس سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة فى مصر القديمة 4 أيام

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات في منطقة مصر القديمة.

حبس سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة فى مصر القديمة 4 أيام

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية فى مصر القديمة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه، كما أمرت بتحليل عينة لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التحرش بسيدة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم "مصابة بشرخ فى عظمة الوجه والعضد الأيسر") بأنها حال استقلالها مركبة " توك تــــوك " حال عودتها من عملها قام قائد مركبة التوك توك بحركات خادشة للحياء فطلبت منه التوقف للنزول إلا أنه لم يستجب، فقامت بالقفز من المركبة أثناء سيرها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديده وضبطــه حال استقلاله المركبة، وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

امن القاهرة النيابة العامة وزارة الداخلية التحريات المباحث

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