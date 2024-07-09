الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«البرلمان العربى» يؤكد دعم جهود التنمية بجمهورية القمر المتحدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، الثلاثاء، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها العسومي إلى جمهورية القمر المتحدة للمشاركة كضيف شرف في الاحتفالات التي تقيمها جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الاستقلال.

جهود حثيثة للنهوض بالدولة

وخلال اللقاء هنأ العسومي الرئيس غزالي عثماني بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدًا تضامن ودعم البرلمان العربي لجمهورية القمر المتحدة في جميع المجالات، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء للشعب القمري.

وأشاد العسومي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة جمهورية القمر المتحدة تحت قيادة الرئيس غزالي عثماني، للنهوض بالدولة على جميع الأصعدة، وتحقيق طموحات وآمال الشعب القمري.

ذكرى الاستقلال

وحول ذكرى استقلال جمهورية القمر المتحدة، قال رئيس البرلمان العربي إن هذه الذكرى هى مناسبة وطنية وعربية عزيزة تمثل حدثًا مهمًا لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء للوطن، متمنيًا للشعب القمري العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة فخامة الرئيس غزالي عثماني.

رئيس البرلمان العربي الدكتور عادل العسومي رئيس جمهورية القمر المتحدة احتفالت جمهورية القمر المتحدة بعيد الاستقلال ذكرى استقلال جمهورية القمر المتحدة

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