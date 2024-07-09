الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد جامعة المنيا يُشارك بورشة العمل الدولية تحت عنوان "المياه والتراث الإنساني" بألمانيا

وفد جامعة المنيا
وفد جامعة المنيا في الورشة الدولية بألمانيا

استمرارًا لتنفيذ فعاليات وأنشطة بروتوكول التعاون العلمي الموقع بين جامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وجامعة هيلدسهايم بألمانيا، في مجال ترميم الآثار، شارك وفد بالجامعة من كلية الفنون الجميلة، ضم كلًا من الدكتور جمال صدقي، عميد الكلية، والدكتور حسين محمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، مدير المشروع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والباحثين والطلاب، بورشة العمل الدولية تحت عنوان " المياه والتراث الإنساني" بألمانيا. 

وشارك في الندوة باحثين من المانيا (جامعة هيلدسهايم HWAK) والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا بدعم من المؤسسة الألمانية للتبادل العلمي DAAD. تناولت الأبحاث التي قدمت بالندوة، المصادر المائية وتأثيرها على مواقع التراث الإنساني قديمًا وحديثًا مع تسليط الضوء على المواقع التراثية بمصر.

وأشار الدكتور عصام فرحات، إلى حرص الجامعة بتنفيذ العديد من الفعاليات بينها وبين جامعة هيلدسهايم ضمن خُطة تطوير التعاون بين الجامعتين، تفعيلًا للتعاون المبرم بينهما، في إطار التبادل العلمي والثقافي، والطلابي، والمنح العلمية، وتبادل الأفكار والرؤى والتعاون المشترك بين الجانبين في مجال ترميم الآثار، مؤكدًا على استمرار التعاون الذي يخدم أهدافه أعضاء هيئة التدريس، والباحثين وطلاب الجامعة، ويُعزز العلاقات الثنائية بين الجامعتين. 

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جامعة المنيا ورشة العمل الدولية المياه والتراث الإنساني دولة ألمانيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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