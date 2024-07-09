"نتائج ملموسة"| حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية.. والمواطنون يشيدون بجهود المحافظ

شهدت شوارع وميادين الإسكندرية على مدار عدة أيام حملات مكبرة ومكثفة عقب اجتماع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية برؤساء الأحياء والجهات التنفيذية لمتابعة الملفات العاجلة، وعلى رأسها ملفات الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه.

وأعلن الفريق أحمد خالد، أنه بدءًا من السبت الماضي يتم تكثيف حملات الإشغالات خاصة في الشوارع الرئيسية، مشددًا على أن متابعة ملف الإشغالات هي مهمة رؤساء الأحياء بشكل مباشر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وأن كل رئيس حي مسئول مسؤولية كاملة عن الحي الخاص ولن يسمح بأي تقصير في ذلك.

ومع بداية السبت الماضي انطلقت الحملات الميدانية المكثفة لرؤساء الأحياء، لإزالة التعديات والاشغالات من الطريف العام بكافة أنحاء محافظة الإسكندرية، حيث لمس المواطن السكندري التغير الذي يتم في الإسكندرية على أرض الواقع مما جعل المواطن في حالة رضاء عن ما تم اتخاذه من قرارات صائبة لردع المخالفين.

انتهاء أزمة شارع الجلاء وميدان الساعة

على مدار 3 أيام شن حي شرق الإسكندرية حملات موسعة بنطاق الحي تخللها شارع الجلاء بمنطقة فيكتوريا، الشارع الذي يعج بالباعة الجائلين والفروشات والتعدي على الطريق العام حتى ميدان الساعة.

واستهدفت الحملات التي قادتها المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برفقة اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، وضباط وأفراد إدارة شرطة المرافق، طريق الجيش وبمناطق لوران طريق الحرية ومزلقان فيكتوريا وشارع الجلاء والساعة وجميلة بو حريد ودوران السيوف حتى منطقة العوايد.

و تم خلال الحملات، التحفظ على2137 حالة إشغال متنوع، وإزالة وعزل 381 وصلة سرقة تيار كهرباء وتحصيل غرامات فورية172 ألف جنيه وتشميع 11 منشأة مخالفة، وعقب رفع كافة الاشغالات والتعديات على رصيف المشاه تم البدء في غسيل الأرصفة بالتنسيق مع شركة نهض مصر، بشارع الجلاء حتى ميدان الساعة.

كما شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة بالشوارع الرئيسية والتي تم خلالها إزالة الاشغالات والتعديات من الطرق وطريق الكورنيش والميادين العامة، حيث تواصل كافة الأجهزة التنفيذية الحملات المكثفة تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسكندرية.

وأكد الفريق أحمد خالد، أننا خلال الفترة القادمة سنعمل على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في كافة الملفات وخاصة الملفات التي تمثل تحديات كبيرة لنا ومنها ملفات الرصف، والنظافة، والإزالات والإشغالات، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محددة وواضحة أهمها: التواجد الميداني الدائم وسط المواطنين.

إسكندريون يشيدون بحملات الرقابة

فيما أشاد العديد من أهالي الإسكندرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما تشهده المحافظة من حملات رقابية مكثفة لإزالة الاشغالات والتعديات على الطريق العام.

وقال ناصر محمد أحد الأهالي، إن هناك تغيير كبير تشهده الإسكندرية من الحملات الرقابية المكثفة والتي أعادت الانضباط للعديد من الشوارع والميادين مشيرا إلى أن هناك شوارع معروفة مثل الجلاء وخالد بن الوليد كان المرور منها صعب جدًا بسبب الباعة الجائلين وافتراش الشوارع والذي تم إزالته الآن.

وتابع محمود عبد الفتاح، أن الحملات المستمرة على مدار عدة أيام هي بداية لما تنتظره الإسكندرية من المحافظ الجديد، من الانضباط وردع المخالفين من سارقي التيار الكهربائي أو المتعدين على الطريق، قائلًا: “ ننتظر الكثير من المحافظ والبداية مبشرة”.