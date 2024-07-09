رفع 440 طن مخلفات بلدية وزراعة 120 شجره مثمرة في الدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء منذ الصباح الباكر الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بالإشراف علي الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية ورفع الاشغالات لتحسين الصوره البصرية للمواطنين بنطاق (حي شرق - حي غرب - مركز المنصوره - مركز ومدينة طلخا).

وكلف المحافظ كلا من: خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة وفهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه بالاشراف علي الحملة من خلال التنسيق مع رؤساء المنطقة المركزية محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره، وغاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصوره، وأحمد حمدي رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره. وصرح المحافظ أنه تم رفع 440 طن مخلفات بلدية و150 طن مخلفات صلبه وزراعة 120 شجره مثمرة في اليوم الثاني للحملة المكبرة بنطاق المنطقة المركزية.

وأشار نائب المحافظ، إلي أن أعمال الحملة المكبرة مستمرة تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية حتي تعود المنصوره عروسا للنيل كسابق عهدها وتليق بشعبها.

وخلال جولة العدل بالمنطقه المركزية للإشراف على أعمال الحملة المكبرة ورفع الاشغالات، التقي بعدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أننا كلفنا بالعمل في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل خدمة المواطن البسيط وتلبية احتياجاته، مؤكدًا أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منذ اللحظات الأولي لم يتواني لحظة في حل مشاكل المواطن الدقهلاوي وانطلق بجولاته المكوكية في عدد من مركز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

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