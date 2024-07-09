"72 ساعة عمل".. محافظ أسيوط يشن حملات تفتيشية ورقابية في شوارع المحافظة

بدأ اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الجديد، عمله بديوان عام محافظة أسيوط باجتماع موسع ضم جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ووجه لهم رسالة قوية قائلًا: "كلكم راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيته" وبالتعاون سيتم تحقيق تطلعات أبناء المحافظة، وضرورة تصحيح الأخطاء والالتزام بالعمل الجاد والإخلاص وبذل الجهد والتواجد الميداني بين المواطنين.

ومنذ أن وصل اللواء هشام أبو النصر إلي محافظة أسيوط بدأ العمل الجاد والفعلي بالنزول في العديد من الجولات الميدانية التي تفقد خلالها العديد من المستشفيات صباحًا وفي منتصف الليل كما قاد حملات للإشغالات وتفقد مشروعات حياة كريمة ومخازن للسلع الغذائية ومنافذ بيع السلع الغذائية والتأكد من الأسعار وجودة المنتجات.

حملات نهارًا وفي منتصف الليل لتفقد القطاع الصحي والإطمئنان علي المرضي

ففي قطاع الصحة تفقد محافظ أسيوط سير العمل بأقسام مستشفى الرمد بحي شرق، ويلتقى بعض المرضى بأقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم، والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة.

كما تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر مستشفى الصدر للاطمئنان على سير العمل وصحة المرضى وتابع أقسام الاستقبال والصيدلية والأشعة المقطعية وعناية الأطفال بالمستشفى وتابع سير العمل بها وقسم العناية المركزة والعناية المتوسطة ومعامل المستشفى، كما اطمئن على صحة بعض المرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم والتي تلبي احتياجاتهم في كافة التخصصات موجهًا بتقديم كافة سبل الرعاية لهم، وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة.

علاج 6 حالات وتوفير كيس دم لأخر علي نفقة المحافظ الخاصة

هذا وقد إصطحب محافظ أسيوط، الطفل "شادى" البالغ من العمر 5 سنوات، الى عيادة الامراض الجلدية والتناسيلية المجاورة لمستشفى الحميات بأسيوط، بعد شكوته من تكاليف الكشف والعلاج، مقررا علاجه على نفقته الخاصة.

فيما فاجئ اللواء دكتور هشام أبو النصر في جولة مسائلة مفاجئة بدأت الساعة الثالثة صباحًا سير العمل بمستشفى الايمان العام بمنطقة الاربعين بحي غرب مدينة أسيوط، ومستشفى اسيوط العام " الشاملة " للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمترددين علي المستشفى ومتابعة بعض الحالات المرضية ووجه بعلاج 3 حالات على نفقته الخاصة، "توفير الدواء لمريض عن طريق هيئة التأمين الصحى" ونقل مريض للعلاج بقسم الباطنة بالمستشفى " وشراء كيس دم له على نفقته الخاصة لسرعة علاجه، كما وجه بقل مريض من مستشفى الشاملة لعلاجه بمستشفى الرمد للعيون كما وجه بعلاج حالتين على نفقته الخاصة وتقديم كافة الرعاية لهما.

في أول قرار إعلان إنشاء إدارة "تقليل الفاقد" لتعظيم الاستفادة من الحملات الميكانيكية

هذا وقد أعلن محافظ أسيوط، عن إنشاء ادارة "تقليل الفاقد" كإدارة جديدة داخل ديوان عام المحافظة لتعظيم الاستفادة من فاقد الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وكافة مشروعات المحافظة، لمنع إهدار المال العام وذلك لتنمية الموارد وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بكافة القطاعات، وإعادة صيانة وإصلاح المعدات والسيارات بالحملات الميكانيكية بذوي الخبرة من متخصصين والمحافظة بكافة أجهزتها ستعمل على إعادة تدوير الموارد المتاحة واستغلال الأصول غير المستغلة.

تفقد مدارس ويعلن رفع كفاءت مدرستين ووحدة صحية بـ 10 مليون جنيه

هذا وتفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية ومدرسة الجلاء الابتدائية بحي غرب بالإضافة إلى وحدة صحة خامس بحي غرب الابتدائية، لاتخاذ إجراءات تطوير ورفع كفاءتهم، وفقًا لبروتوكول التعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتمويل من جهاز المشروعات من خلال منحة بنك الاستثمار الأوروبي قدرها 10 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، علي سرعة إتخاذ إجراءات طرح وإسناد أعمال تطوير ورفع كفاءة المدرستين عن طريق هيئة الابنية التعليمية وتطوير ورفع كفاءة وحدة صحة خامس عن طريق مديرية الاسكان وفقًا لمعايير الجودة وتلبية لاحتياجات المواطنين بتلك المناطق وتحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم.

حملات تموينية وإشغالات وتشميع المحلات المخالفة وإستجابات لشكاوى المواطنين

فيما قاد محافظ أسيوط أعمال ازالة الاشغالات والتعديات على كورنيش ترعة الابراهيمية بحى شرق، وبمنطقة السادات بحى غرب، ويوجه رئيس حى شرق برفع كافة الاشغالات على كورنيش ترعة الابراهيمية لخلق متنفس للاهالى بعيدا عن الزحام وتفقد شوارع منطقة السادات بحى غرب ووجه برفع كافة الاشغالات من الشوارع والميادين ومن امام المحلات والمنشأت الحكومية كما فاجأ بعض المخابز واطمئن على وزن رغيف الخبر السياحى وسعره وفقا لتسعيرة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتقى بعض الاهالى للاستماع الى طلباتهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

هذا وكان قد قاد في وقت سابق محافظ أسيوط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الإختتاقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وذلك سيرًا على الاقدام واستهدف المرور على شارع يسري راغب وميدان المحطة وشارع 23 يوليو وميدان المجذوب وشارع مستشفى الحميات وميدان البنوك ومنطقة السادات وتم خلالها رفع كافة الاشغالات والتعديات على الشوارع والميادين وازالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة الطريق.

ووجه المحافظ خلال الحملة، بتشميع بعض المحلات والقهاوي غير المرخصة لمخالفتهم شروط السلامة والوقاية والأمان، وتعديهم على الطريق، كما تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق، والتنبيه على المحال التجارية بالالتزام بحدود محلاتهم والزام المخالفين بإزالة التعديات على حرم الطريق ورد الشئ لأصله تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

فيما قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر بحملة تموينية مفاجئة إستهدفت بعض المجمعات الغذائية والمحال التجارية بحي شرق وغرب، وبعض منافذ البيع المختلفة لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله، موجهًا بتحرير بعض المحاضر للمخالفين، واستمع إلى شرح تفصيلي لأسعار السلع الغذائية الأساسية المعروضة مثل (المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات) التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج واطمئن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، موجهًا بضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك ونسبة التخفيض على كافة المنتجات الغذائية واللحوم والتأكد من تغليفها بطريقة صحية.

كما تفقد المحافظ الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع يسري راغب بحي غرب أسيوط، ووجه بتحرير محضر لمدير المكان لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية والمنتجات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، واستكمل المحافظ جولته بتفقد بعض محال بيع اللحوم والأسماك واطمئن على جودة المنتجات المعروضة، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية تعديات على الشارع.

تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الفتح

تفقد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لبعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، للوقوف على سير الأعمال وتوصيل المرافق للمشروعات حيث تفقد مركز صحة الأسرة والطفل والذي تم نهو كافة الأعمال به وجاري إتخاذ إجراءات تسليمه كما تفقد أقسام مركز تنمية الأسرة والطفل التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، ومدرسة عمر طه للتعليم الأساسي والتي تم انشائها وتشغيلها لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، ووحدة الاسعاف بقرية الواسطى ومركز الخدمات المتكاملة للتضامن الاجتماعي والذي يضم جميع الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للمواطنين من "حضانة أطفال ورعاية أطفال وذوي همم وحجرات تدريب وورش عمل" وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد.

هذا وقد فاجأ العاملين بالإدارة الصحية بالفتح ومركز شباب الواسطى وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومحطة صرف الناصرية، وتابع العمل بالعيادات والمعامل بالوحدة وزار مكتب تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للفحص المقبلين على الزواج وعيادة الاسنان واستمع الى طلبات المواطنين موجهًا بسرعة الرد عليها وايجاد الحلول العاجلة، كما فاجأ المحافظ العاملين بمركز شباب الواسطى والذي يشهد إحلال وتجديد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووجه بإحالة مدير المركز إلى التحقيق لتقاعسه عن واجبات عمله ووجود بعض الإهمال بدورات مياه المبنى القديم وعدم نظافة المكان، كما تفقد محطة صرف صحي الناصرية والتي يجري العمل بها لخدمة أهالي قرية الناصرية بالفتح، ووجه بإحالة فني تشغيل المحطة للتحقيق لتقاعسه عن واجبات عمله، كما تفقد سير العمل بمأمورية الشهر العقارى بالفتح واطمئن على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كما تفقد المحافظ سير العمل بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بقرية الواسطى، وتابع توافر السلع التموينة "الزيت والسكر والأرز والأجبان والشاي" بكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين وتوفير إحتياجات البدالين التموينين ومشروع جمعيتي حفاظًا على حق المواطن، موجهًا بضرورة مراجعة محاضر النيابة العامة الخاصة بالمضبوطات وخاصة المنتهية الصلاحية منها والتأكد من التحفظ الجيد عليها وعدم المساس بها مع اتخاذ اجراءات السلامة والصحة المهنية بالفرع وفقًا لإجراءات الحماية المدنية.

استجابات عاجلة لشكاوي المواطنين أثناء جولات مجافظ أسيوط

في إستجابة عاجلة لشكوى "سيدة مسنة " وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر رئيس حى غرب أسيوط، بسرعة حل شكوى "سيدة مسنة" إستوقفته خلال جولته بشوارع حي غرب، وتضررها من تعطل خط صرف صحي بمنزلها وعدم قدرتها تحمل نفقات الاصلاح، وتم حل الشكوى على الفور.

كما إستجاب لشكوى سيدة ووجه بغلق محل وتشميعه واحالة مالكه للنيابة لمخالفته اجراءات السلامة العامة وتعديه على الطريق الرئيسى بالاشغالات، بالاضافة الى التعدى على بدروم احدى العمارات السكنية وذلك فى استجابة سريعة لمحافظ أسيوط لشكوى سيدة استوقفته بشارع يسرى راغب بحى غرب أسيوط خلال ترؤوسه حملة مكبرة سيرًا على الاقدام لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الإختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

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