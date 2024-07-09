الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حريق ضخم في شارع البورصة بطنطا يلتهم المحال التجارية

حريق بطنطا
حريق بطنطا

شهد شارع البورصة في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وهو الشارع الرئيسي التجاري بالمدينة القديمة، حريقا ضخما في بعض المحلات التجارية المتلاصقة بالشارع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بقيادة اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، بلاغًا بنشوب حريق في منطقة شارع البورصة، خلف قسم شرطة أول طنطا، وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء ورجال الشرطة إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع الطارئ.

وامتدت ألسنة اللهب لتشمل محتويات محل ملابس ومحل أحذية، مما أسفر عن احتراقهما بالكامل، وتكافح فرق الدفاع المدني بكل قوة للسيطرة على النيران المشتعلة ومنع انتشارها للمحلات المجاورة.

يجدر الإشارة إلى أن شارع البورصة يشهد تعديات كبيرة من قبل الباعة الذين سيطروا على الطريق بالكامل، وأصبحوا ككيانٍ داخل الشارع، يقوم الباعة بحجز المساحات وعرقلة حركة المرور، مما يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات المحلية ويؤثر سلبًا على الحياة التجارية والمرورية في هذا الشارع الحيوي المهم.

حريق طنطا
حريق طنطا
حريق طنطا
حريق طنطا
حريق طنطا
حريق طنطا
مدينة طنطا اندلع حريق ضخم في بعض المحلات التجارية وفرق الإطفاء للسيطرة منع امتداده إلى المحلات الأخرى حريق كبير في منطقة شارع البورصة خلف قسم شرطة أول طنطا

مواد متعلقة

محافظ الغربية الجديد يبدأ أولي جولاته الميدانية بمحطة إنتاج البيض

رئيس جامعة طنطا يهنئ محافظ الغربية بمنصبه

محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمناقشة المشروعات الجارية فى المحافظة

رفع 5120 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مراكز الغربية

تحرير 132 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة بالغربية

تشميع 111 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة بالغربية

إزالة 21 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية بالغربية

رصد وضبط 156 مخالفة مرورية في حملة بمحافظة الغربية

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟