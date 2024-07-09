حريق ضخم في شارع البورصة بطنطا يلتهم المحال التجارية

شهد شارع البورصة في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وهو الشارع الرئيسي التجاري بالمدينة القديمة، حريقا ضخما في بعض المحلات التجارية المتلاصقة بالشارع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بقيادة اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، بلاغًا بنشوب حريق في منطقة شارع البورصة، خلف قسم شرطة أول طنطا، وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء ورجال الشرطة إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع الطارئ.

وامتدت ألسنة اللهب لتشمل محتويات محل ملابس ومحل أحذية، مما أسفر عن احتراقهما بالكامل، وتكافح فرق الدفاع المدني بكل قوة للسيطرة على النيران المشتعلة ومنع انتشارها للمحلات المجاورة.

يجدر الإشارة إلى أن شارع البورصة يشهد تعديات كبيرة من قبل الباعة الذين سيطروا على الطريق بالكامل، وأصبحوا ككيانٍ داخل الشارع، يقوم الباعة بحجز المساحات وعرقلة حركة المرور، مما يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات المحلية ويؤثر سلبًا على الحياة التجارية والمرورية في هذا الشارع الحيوي المهم.

حريق طنطا

حريق طنطا