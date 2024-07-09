الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العيب عليا".. مصطفى كامل يستعد لطرح أول أغانى ألبومه الجديد

مصطفى كامل
مصطفى كامل

يستعد الفنان مصطفى كامل خلال أيام، لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان "العيب عليا" من كلماته وألحانه.

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ويراهن الفنان مصطفى كامل على ألبومه الجديد الذى يشمل عدد من الأغانى الذى يطرحها على طريقة السينجل كل فترة، ويحمل عدد من المفاجئات.

آخر ألبومات مصطفى كامل

وحمل آخر ألبومات مصطفى كامل إسم "وجع قلبى" وتضمن عدد من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا منها  "إتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة، وأغنية "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحهم تصدروا التريند وقتها، حيث قدمه بشكل جديد لجمهوره، ونال إشادات كثيرة عليه من الجمهور ومنها بالتوفيق يانجم واستمر يافنان

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