الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد التعاون بين الشباب والرياضة ومنطقة وعظ الوادى الجديد

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب يعقد بروتوكول مع منطقة الوعظ

استقبل بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور عمر عبدالكريم علي، مدير عام منطقة الوعظ بالوادي الجديد، والشيخ محمد صبر مدير الدعوة، لتجديد بروتوكول التعاون المشترك بين منطقة وعظ الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء تم بحث سُبل التعاون بين الطرفين، في تنفيذ حملات التوعوية التي تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة، ومجمع البحوث الإسلامية، والتي يقوم بتنفيذها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأكد بهاء شوقي، على الاستعداد الكامل للتعاون المشترك، موجهًا بفتح جميع مراكز الشباب بمحافظة الوادي الجديد أمام وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، لافتًا إلى أنّ الأزهر الشريف له مكانة كبيرة في العالم أجمع، وأنّه يجب الوقوف بجانب جميع أطياف المجتمع حتى يتم الارتقاء بهم أخلاقيًا، وفكريًا، وثقافيًا.

وأشاد بدور وعاظ الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين بالوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، وتبصيرهم بالمخاطر المعاصرة، لاسيما تقويم أخلاق الشباب والفتيات وتأصيلها في المجتمع المحيط بهم.

وذكر الدكتور عمرعبدالكريم، أن محتوى الندوات والمحاضرات الدينية التي تنفذ بالهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية تحتوي على نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب، والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات، وبيان حرص الإنسان على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وأشار مدير وعظ الوادي الجديد، إلى أن الحملة يجري تنفيذها بشكل مباشر من خلال تواصل وعاظ الأزهر وواعظاته مع الفئات الجماهيرية المختلفة في جميع محافظات ومدن الجمهورية في أماكن تواجدهم كالنوادي ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية والمصالح الحكومية، وغير ذلك من أماكن التجمعات المختلفة.

وكيل وزارة الشباب والرياضة الوادي الجديد بروتوكول التعاون المشترك الحملات التوعوية الأزهر الشريف تصحيح المفاهيم الخاطئة تقويم أخلاق الشباب والفتيات

مواد متعلقة

محافظ الوادى الجديد يبحث موقف مشروعات التطوير الحضرى الجارية

محافظ الوادى الجديد يعفى طلاب الإعدادية من مصروفات "تحليل المخدرات"

محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول التعليم المزدوج

رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل أعضاء لجنة اختيار عمداء الكليات

استعدادًا للموسم الجديد.. مصانع تعبئة وتغليف التمور بالواحات تبدأ أعمال الصيانة

تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة واسترداد 287 فدانًا بالوادي

استعدادًا للعام الدراسى: وكيل تعليم الوادى الجديد يترأس اجتماع لجنة دعم اللا مركزية

صحة الوادى الجديد تنفذ قافلتين طبيتين بقرى الأربعين وبشاير الخير بالخارجة

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟