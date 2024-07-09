تجديد التعاون بين الشباب والرياضة ومنطقة وعظ الوادى الجديد

استقبل بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور عمر عبدالكريم علي، مدير عام منطقة الوعظ بالوادي الجديد، والشيخ محمد صبر مدير الدعوة، لتجديد بروتوكول التعاون المشترك بين منطقة وعظ الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء تم بحث سُبل التعاون بين الطرفين، في تنفيذ حملات التوعوية التي تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة، ومجمع البحوث الإسلامية، والتي يقوم بتنفيذها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأكد بهاء شوقي، على الاستعداد الكامل للتعاون المشترك، موجهًا بفتح جميع مراكز الشباب بمحافظة الوادي الجديد أمام وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، لافتًا إلى أنّ الأزهر الشريف له مكانة كبيرة في العالم أجمع، وأنّه يجب الوقوف بجانب جميع أطياف المجتمع حتى يتم الارتقاء بهم أخلاقيًا، وفكريًا، وثقافيًا.

وأشاد بدور وعاظ الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين بالوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، وتبصيرهم بالمخاطر المعاصرة، لاسيما تقويم أخلاق الشباب والفتيات وتأصيلها في المجتمع المحيط بهم.

وذكر الدكتور عمرعبدالكريم، أن محتوى الندوات والمحاضرات الدينية التي تنفذ بالهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية تحتوي على نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب، والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات، وبيان حرص الإنسان على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وأشار مدير وعظ الوادي الجديد، إلى أن الحملة يجري تنفيذها بشكل مباشر من خلال تواصل وعاظ الأزهر وواعظاته مع الفئات الجماهيرية المختلفة في جميع محافظات ومدن الجمهورية في أماكن تواجدهم كالنوادي ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية والمصالح الحكومية، وغير ذلك من أماكن التجمعات المختلفة.