تأجيل استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه سنتين لـ30 يوليو

قررت محكمة جنح مستأنف المقطم، حجز أولى جلسات استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه سنتين لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات لجلسة 30 يوليو للحكم.

وكانت محكمة جنح المقطم، قضت بمعاقبة المتهم أكرم أمين سلام سنتين لاتهامه بالتعدي بالضرب على سيدة في منطقة المقطم كما وجه لها ألفاظًا غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدها.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات المعادي قرارًا بالسجن 3 سنوات ضد اليوتيوبر "أكرم سلام"، بتهمة التهديد والابتزاز لإعلامي شهير، ومخالفة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تهمتي السبب والقذف الذي يتضمن طعنًا في الأعراض.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة تتهم فيه اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم، بسبب وجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وألقت القبض على المتهم.