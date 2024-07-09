الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ البحيرة تكلف رؤساء المدن بمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ  البحيرة، جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة القيام بالمرور المستمر لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها فى قرى ومراكز حياة كريمة، وذلك من أجل المساهمة في سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق على مستوى محافظة البحيرة، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين فى تنفيذ المشروعات. 

أعمال وضع طبقة الأساس تمهيدًا لبدء أعمال الرصف فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة 

تفقد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، أعمال وضع طبقة الأساس تمهيدًا لبدء أعمال الرصف بعدد من القرى التابعة لقرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برفقة عبدالقادر النشار مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومنسق مبادرة حياة كريمة ومهندسي المشروع، حيث سيتم رصف طريق طرابمبا بطول ١٣٧٠ مترا وطريق المنشية الإبراهيمية بطول ٥٦٣ مترا، وطريق المخايض بطول ٨٢٩ مترا، وطريق كفر سنطيس بطول ٨٤٨ مترا، وذلك بعد الانتهاء من رفع مطابق الصرف الصحي، وإنشاء صفايات الأمطار.

الانتهاء من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة فى جميع أنحاء القرى فى محافظة البحيرة 

تأتي تلك الأعمال ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة الطرق، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة فى جميع أنحاء القرى والنجوع التى يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بها، ومن أجل المساهمة في المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها والمرور المستمر عليها، حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال بها خلال الفترة المحددة. 

من جانبه، شدد محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لمراجعة كافة أعمال البنية التحتية للطرق قبل وضع طبقة الإسفلت فى قرى حياة كريمة، قرى ومدن المحافظة.

محافظة البحيرة مشروعات الرصف حياة كريمة بالبحيرة دمنهور الدلنجات

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