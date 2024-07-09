مستشفى الرمد بالإسكندرية تنجح في زراعة قرنية بالتقنية المتقدمة

شهدت مستشفى الرمد العام بالإسكندرية بقيادة الدكتور أحمد خطاب مدير المستشفى نجاح عملية زراعة قرنية بالتقنية المتقدمة للترقيع الجزئي للقرنية DALK وذلك لمريضة تبلغ من العمر 19 عامًا وكانت تعاني من قرنية مخروطية متقدمة بسبب عوامل وراثية تسببت في ضعف نظر شديد ولا تستجيب لأي علاج أو تصحيح إبصار بالنظارة الطبية، وتم خروج الحالة في نفس اليوم، وبعد التعافي التام، وسيتم إجراء العملية في العين الأخرى.

الفريق الطبي المشارك في العملية

وشارك في اجراء عملية زراعة القرنية تحت إشراف الدكتور أحمد خطاب مدير المستشفى واستشاري القرنية كلً من: الدكتور إسلام أبوزيد استشاري القرنية، الدكتور خالد اسماعيل استشاري التخدير، الدكتور ريمون سماحة اخصائي القرنية، وبالتعاون مع جميع أعضاء فريق عيادة القرنية بالمستشفى والدكتور محمد النمكي، رئيس قسم نفقة الدولة والدكتورة إيمان رأفت مسئول الحوكمة.

وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للطاقم الطبي القائم على العملية الجراحية وطاقم التمريض لبذل كل الجهد والتحضير والتنسيق الجيد لإنجاح العملية الجراحية.

وأعربت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن فخرها بفريق العمل المتميز بمستشفى الرمد.

وقالت إن المستشفى بصدد إجراء عدد من عمليات زراعة القرنية الفترة المقبلة ضمن المشاركة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لحالات فقد البصر على نفقة الدولة كما وجهت الشكر للطاقم الطبي وطاقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى، مؤكدة على انتظار المزيد من قصص النجاح.



وفي سياق آخر، تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جميع المخازن بالتموين الطبي فيما يتضمن مخازن المستديم ومخازن الأزمات والكوارث ومخازن المستلزمات وتتابع سير الأعمال وتوافر احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات الغسيل الكلوي بما يتناسب مع الاستهلاك، كما تابعت الخطوات التي تمت فيما يخص حوكمة وميكنة المخازن.

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