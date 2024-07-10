الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-7-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة انحاء الجمهورية وتعتمده وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في المساجد التابعة لها.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-7-2024 في محافظات مصر

جاءت مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-7-2024 الموافق 3 من شهر محرم 1446 وفقا لبيان هيئة المساحة وتعتمد عليها وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها على مستوى الجمهورية كما يلي:

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:31 مساء.

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 9-7-2024

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 2-7-2024

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:06 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:44 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:07 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:41 مساء.


موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:31 مساء.

موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:26 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:21 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:45 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:11 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر 

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