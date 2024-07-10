مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-7-2024 فى محافظات مصر

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة انحاء الجمهورية وتعتمده وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في المساجد التابعة لها.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-7-2024 في محافظات مصر

جاءت مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-7-2024 الموافق 3 من شهر محرم 1446 وفقا لبيان هيئة المساحة وتعتمد عليها وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها على مستوى الجمهورية كما يلي:

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:31 مساء.

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:06 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:44 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:07 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:41 مساء.



موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:31 مساء.

موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساء.

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:26 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:21 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:45 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:11 مساء.

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