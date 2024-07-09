أعربت المطربة مروة ناجي، عن سعادتها بالمشاركة فى احتفالية "أم كلثوم في باريس"، بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا، والعيد القومي المصري.

مروة ناجي لـ "الدستور" : فخورة بإحياء حفل أم كلثوم فى باريس

وأكدت مروة فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنها وصلت إلى باريس الإثنين، استعدادا لإقامة الحفل، مشيرة إلى أنها قامت بالتجهيز والتحضير لبرنامج فني مميز وتقديمه للجمهور يضم باقة من روائع كوكب الشرق.

وأضافت "مروة" : "لم أتردد لحظة عن المشاركة فى هذه الاحتفالية الضخمة التى تقام على مسرح بحجم غافو العريق، بعد أن تواصلت معي السفارة المصرية في باريس لأمثل وطنى الحبيب مصر في احتفال بهذه الأهمية وهو أمر بالتأكيد يشرفني وأفخر به".

تفاصيل احتفالية أم كلثوم فى باريس بمناسبة 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا

ويشارك في الاحتفالية المطربة ريهام عبدالحكيم، فيما تستهل السوبرانو أميرة سليم الحفل بتقديم النشيد الوطني المصري والفرنسي، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية.

وتقام احتفالية هذا العام، بالتزامن مع مرور 100 عام على بداية أم كلثوم الفنية، والحفل تنظمه مؤسسة مرآة للثقافة والفنون.

وتضم الاحتفالية العديد من الفعاليات بحضور مسؤولين حكوميين، ونواب من البرلمان الفرنسي، وممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام، والشخصيات العامة الفرنسية، فضلا عن السفراء الأجانب المعتمدين لدى فرنسا أو لدى المنظمات الدولية في باريس، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

جدير بالذكر أن المطربة مروة ناجي تصدرت مؤخرًا تريند "تويتر" خلال فعاليات الاحتفالية الضخمة التي أقيمت في المتحف المصري الكبير تحت عنوان "100 سنة أم كلثوم". حيث قدمت أغنيتي "فكروني" من تأليف وألحان عبد الوهاب محمد عام 1966، و"لسه فاكر" من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض السنباطي عام 1960.