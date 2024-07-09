الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: تنظيم ورشة عمل للمشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الاجتماع التنسيقى لمتابعة ما تم بذله من جهود لتحفيز وتشجيع أبناء المحافظة للتقدم بمشروعاتهم فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة (https://sgg.eg). 

وجاء ذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من أجل الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة. 

وحضر الإجتماع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، فضلًا عن أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة. 

الاجتماع التنسيقى لمتابعة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ووجه الدكتور إسماعيل كمال، بالإعداد لتنظيم ورشة عمل يشارك فيها أصحاب المشروعات الفائزة فى الدورات السابقة لعرض قصص نجاحهم، فضلًا عن توجيه الدعوة أيضًا لأصحاب المشاريع الذين لن يحالفهم الحظ من قبل، مكلفًا أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بتولى المختص فى مجاله لمسئولية كل مكون للقيام بعرضه فى ورشة العمل، والندوات التوعوية التى يتم تنظيمها بمختلف المراكز والمدن، وهو الذى يتوازى مع تكثيف الدعاية الترويجية والإعلانية من خلال وضع البانرات بالميادين والشوارع وعبر صفحات التواصل الإجتماعى للتعريف بالعوائد الإيجابية الكبيرة التى يحصل عليها المشروع الفائز. 

وأوضح إسماعيل كمال، بأنه سيتم رصد مكافأت تحفيزيه للمشروعات التى سيتم تصعيدها باسم إسوان على مستوى الجمهورية من الـ 6 فئات سواء فئة المشروعات كبيرة الحجم، أو فئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. 

وأكد محافظ أسوان، على استعداد المحافظة التام لاستقبال المشروعات المقدمة فى سرية تامة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها، وتقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى للتقديم بشكل نموذجى ومتكامل وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة حتى يتسنى توفير مقومات النجاح والترويج الجيد والمتميز لها. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للجوائز تقدم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و500 ألف جنيه للمركز الثانى و250 ألف جنيه للمركز الثالث.

محافظ أسوان المبادرة الوطنية المشروعات الخضراء الذكية تشجيع أبناء المحافظة مشروعات

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