الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يقدم حلف الناتو لأعضائه في قمة واشنطن؟

حلف الناتو
حلف الناتو

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا متلفزًا جاء بعنوان :"ماذا يقدم حلف الناتو لأعضائه في قمة واشنطن؟"

وأضاف التقرير أنه وسط نفقات دفاعية غير كافية، وتحديات أمنية جسيمة، تجاوزت حدود القارة الأوروبية، تعد قمة الناتو المنعقدة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري، حدثا فارقا لدول الأطلسي، التي تبحث عن فرصة لاحتواء التصدعات بينها وإيجاد حلول للتوترات الجيوسياسية العالمية التي تتصاعد يوما بعد يوم.

وأكد التقرير أن قضايا شائكة تتصدر نقاشات قادة دول الحلف الـ 32 وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وموقف الناتو من مساندة كييف، رغم إدراك الأخيرة أن إمكانية حصولها على دعوة للالتحاق بالحلف مستبعدة الآن، إلا أنها تعول على دعم عسكري غربي جديد.

أشار إلى أنه من المتوقع أن يقر الحلف رسميا مساعدات عسكرية لها بقيمة 40 مليار يورو في السن ويمدها بوسائل دفاع جوي جديدة خاصة أن واشنطن ترى الخطوة تعويضا للخسائر التي تكبدتها أوكرانيا في المعارك ورسالة مباشرة للتهديدات الروسية.

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش حلف الناتو واشنطن القارة الأوروبية قمة الناتو دول الأطلسي الحرب الروسية الأوكرانية

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