الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الصحة»: ضرورة عمل الصيانة الدورية لحضانات حديثي الولادة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قامت د.عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية بمستشفى الفيوم العام، بالفيوم، الثلاثاء، وذلك ضمن خطة الوزارة، لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ووفقا لتكليفات د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية.

وقال د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن نائب الوزير تفقدت وحدات رعاية حديثي الولادة، والحضانات، وقسم النساء والتوليد والرعاية المركزة، وأوصت بالاهتمام بعمل ملف طبي لكل مريض.

الصيانة الدورية للحضانات

وأوضح عبدالغفار أن نائب الوزير، تفقدت قسم الحضانات، وأوصت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الصيانة الدورية للحضانات، وضرورة تجهيز القسم بالاحتياجات اللازمة وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات للحضانات، مضيفًا أن نائب الوزير انتقدت عدم اهتمام مسئولي القسم بتوفير فرصة للرضاعة الطبيعية داخل الحضانات، والاعتماد على الألبان الصناعية.

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وأضاف "عبدالغفار" أن الدكتورة عبلة الألفي، انتقدت تعطل أحد الأجهزة خلال تفقدها لكشك الولادة، والذي تم تشغيله خلال تواجدها بالمستشفى بعد توفير المستلزمات، كما حرصت على التحدث مع أعضاء هيئة التمريض القائمين على أقسام النساء والولادة والحضانات، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتحديات التي تواجههم، للعمل على تيسير مهامهم، لتقديم أفضل الخدمات الطبية في متابعة الحمل، والولادة، وما بعد الولادة.

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الصحة الفيوم العام الصيانة الدورية حضانات حديثي الولادة الخدمات الطبية

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