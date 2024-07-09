محافظ السويس يوجه مديرى الإدارات بحسن معاملة المواطنين وإنجاز طلباتهم المشروعة

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة بالقيادات التنفيذية ومديري إدارات الديوان العام، ومديري المشروعات التابعة للمحافظة.

تفاصيل اللقاء

في بداية اللقاء رحب المحافظ بجميع المديرين بالديوان العام ومديري المشروعات بالمحافظة، ثم استمع إلى عرض حول مهام كل ادارة وخطة العمل بها خلال الفترة المقبلة وكيفية الارتقاء بها والمعوقات التي تواجههم في العمل.

وأكد المحافظ، على أهمية دفع عجلة العمل بجميع القطاعات والادارات والمشروعات التابعة بالمحافظة مؤكدا على الجميع بمعاملة المواطنين معاملة طيبة وتقديم الخدمات للجميع والتسهيل على المواطنين في إنجاز طلباتهم المشروعة.

كما أكد اللواء طارق حامد الشاذلي، على مديري الادارات بتحديد الهدف والعمل على تنفيذه من أجل تحقيقه والسعي الي تنمية وتحسين العمل والأداء بمواقع العمل لكل مدير بما يحقق الرضا للمواطنين كأولوية أولي ويقدم الخدمات لهم في العديد من مجالات الحياة.

وأشار محافظ السويس، إلى أهمية بذل كل الجهود والإخلاص في العمل من أجل تطوير وتنمية السويس.