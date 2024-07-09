محافظ أسوان يشدد على الإسراع بوتيرة العمل بمشروعات "حياة كريمة"

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بمدير قطاع الصعيد بدار الهندسة اللواء مجدى أحمد، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" وزيادة وتيرة العمل بمختلف المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة.

لقاء محافظ أسوان بمدير قطاع الصعيد بدار الهندسة

وقد تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بواقع نحو 2000 مشروع داخل قرى المرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 31 قرية رئيسية، و100 قرية فرعية، و380 نجع وكفر وعزبة.

ومن جانبه، أكد محافظ أسوان، على الإعداد لعقد إجتماع تنسيقى بين كافة الجهات المعنية للوقوف على آلية تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، مع سرعة تلافى مختلف الملاحظات بمشروعات المرحلة الأولى وفقًا لإستراتيجية وتعليمات واضحة تلزم الشركات المنفذة بنهوها طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها.

وأكد المحافظ، أن هدفنا الرئيسى هو تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المبادرة الوطنية الرائدة، وأن يلمس المواطن على أرض الواقع تغيير واضح وملحوظ فى الخدمات المقدمة لها بمختلف قطاعات العمل العام بحيث يتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لأى مشروع يتم الإنتهاء منه، ليجنى بذلك ثمار هذه الإنجازات والجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة المصرية مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة له.