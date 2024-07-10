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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10-7-2024

سعر الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء

تتصاعد حدة البحث عن سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن عبر كافة المنصات الإلكترونية من قبل ربات البيوت يوميا لوضع ميزانية شراء شهرية تكفي احتياجات الأسرة من البروتين الداجني (الطيور، البيض)، والذي يعد وجبة رئيسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10-7-2024

تراجع جديد في سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10-7-2024، وذلك بسبب توافر كافة مقاومات صناعة الثروة الداجنة للمزارع وصغار المربين مما أدى إلى زيادة حجم المعروض من الطيور للمواطنين.

وفيما يلي نعرض أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 85 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 90 جنيها.
  • سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار سجل نحو 120 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 127 جنيها.
  • سعر كيلو الفراخ الساسو تسليم في المزارع للتجار سجل نحو 110 جنيهات وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها.
  • سعر كيلو الفراخ الأمهات تسليم في المزارع للتجار سجل نحو 68 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 78 جنيها.
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الفراخ بـ 80 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

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ختام التعاملات.. سعر الدولار اليوم الإثنين 8-7-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 10-7-2024

  • سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 8.00 إلى 8.25 جنيه.
  • سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 8.75 إلى 9.00 جنيهات.
  • سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 7.50 إلى 7.00 جنيهات.
  • سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 18.00 إلى 18.50 جنيه.
  • سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 16.00 إلى 16.25 جنيه.
  • سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 13.00 إلى 13.25 جنيه.
  • سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 16.50 إلى 16.75 جنيه.
  • سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 23.00 إلى 23.25 جنيه.
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مدبولى يكشف لـ"الدستور" حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات

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وزارة الكهرباء تنفى زيادة أسعار الكهرباء.. وتؤكد التزامها الشفافية مع المواطنين

أسعار البيض اليوم الأربعاء 10-7-2024

كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار ب 130 جنيها وفي المحلات التجارية نحو 140 جنيها.

كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار ب 133 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 143 جنيها.

كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار ب 120 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيها.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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