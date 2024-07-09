حماة الوطن بالخارج: بيان الحكومة يتماشى مع تكليفات الرئيس في بناء الإنسان

قال المهندس علاء زياد، مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشئون المصريين بالخارج، إن بيان الحكومة أمام مجلس النواب حمل الكثير من رسائل الطمأنينة للشعب المصري، لا سيما المواطن البسيط من خلال توفير حياة كريمة له في مجالات الصحة والتعليم والثقافة ودعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج ومشاركة القطاع الخاص والاستثمار الخارجي خاصة أن مصر أرض خصبة للاستثمار وجاهزة من الناحية الصناعية والتجارية.

وأكد زياد أن بيان الحكومة ركز على 4 محاور رئيسة منها مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتعظيم القطاع الصناعي والزراعي وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار لخفض معدلات التضخم وهي خطة عمل واضحة تتماشي مع تكليفات الرئيس السيسي في بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم له للحفاظ على السلام الاجتماعي.

أشار علاء زياد الى أن البيان يمثل التزامات الحكومة أمام الشعب في مواجهة التحديات الراهنة ومنها القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي والعمل على استكمال تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا والاهتمام بالتعليم الفني وتحسين جودة الحياة بالقرى الريفية وتقديم المبادرات الصحية والتنموية والاجتماعية، إضافة إلى الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري.

وقدم مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشئون المصريين بالخارج التهنئة للحكومة الجديدة برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متمنيًا لها كل التوفيق في مهامها القادمة، مطالبًا ببذل مزيد من الجهود لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة التنمية.