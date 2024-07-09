الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القومي للسينما" ينظم احتفالية لتكريم الفائزين بجوائز الدولة 2024

عبدالرحيم كمال
عبدالرحيم كمال

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بالتعاون مع اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة إحتفالية لتكريم السينمائين الحاصلين على جوائز الدولة 2024، وذلك يوم الأحد الموافق 14 يوليو، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية ، في تمام الساعة السابعة مساء.

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تكريم الشخصيات المؤثرة في “القومي للسينما”

ويشهد الحفل تكريم كلاً من مدير التصوير سعيد شيمي، مهندس الديكور أنسي أبوسيف، المخرج محمد فاضل، السيناريست عبدالرحيم كمال، الناقد والسيناريست وليد سيف، أ.د حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الاعلام جامعة القاهرة وذلك لدورهم الرائد ومشوارهم الفني والثقافي الحافل.

وعقب التكريم يتم عرض فيلمي “البطيخة” من إخراج محمد خان، وفيلم “حكاية من زمن جميل” من إخراج سعيد شيمي ، تعقبهما ندوة ثقافية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي ويستضيف خلالها الناقد السينمائي محمود عبد الشكور.

مدير التصوير حسين بكر وزير الثقافة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو خان

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