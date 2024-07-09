بعد انتهاء تكليف البسيوني.. مصادر تكشف لـ"الدستور" من سيتولي رئاسة قصور الثقافة

ينتهى اليوم الثلاثاء، قرار تكليف عمرو البسيوني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى أصدرته الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، فى 9 يوليو الماضى، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن جانبه، أكد عمرو البسيوني، القائم بأعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن قرار تكليفه لم يجدد له.

فيما أكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن محمد عبدالحافظ ناصف سيتولي رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من هو عمرو البسيوني؟

يُذكر أن عمرو البسيوني، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1995 من جامعة القاهرة، ثم تدرج في المهام الوظيفية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى عُين رئيس للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

وخلال عمله رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، كُلف «البسيوني» بالإشراف على العديد من الأقاليم الثقافية، منها: القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، كما شارك في اللجان المركزية التنفيذية لمشروعات ثقافية كبرى منها مؤتمر أدباء مصر، وليالي رمضان الثقافية، ومهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وابدأ حلمك، وسينما الشعب، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية بالهيئة.