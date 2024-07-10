تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للحفاظ على ترطيب جسم طفلك

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الحفاظ على ترطيب جسم الأطفال أمرًا بالغ الأهمية لضمان صحتهم وسلامتهم، فالأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجفاف نتيجة للحرارة العالية، لذلك يجب على الآباء الانتباه وتوفير الرعاية اللازمة للحفاظ على ترطيبهم.

وفيما يلي بعض النصائح الهامة للحفاظ على ترطيب جسم طفلك خلال أشهر الصيف الحارة:

زيادة شرب السوائل

- الماء: هو أفضل وسيلة لترطيب الجسم. يجب تشجيع الأطفال على شرب الماء بانتظام طوال اليوم.

- العصائر الطبيعية: تعد العصائر المصنوعة من الفواكه الطازجة خيارًا جيدًا لتعويض السوائل، ولكن يجب التأكد من عدم احتوائها على كميات كبيرة من السكر المضاف.

- الحليب: يعتبر مصدرًا جيدًا للسوائل بالإضافة إلى توفيره للعناصر الغذائية الأساسية.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء

- البطيخ والشمام: يحتويان على نسبة عالية من الماء ويساعدان في ترطيب الجسم.

- الخيار والكرفس: تعد هذه الخضروات خيارات ممتازة تحتوي على كميات كبيرة من الماء وتساهم في ترطيب الجسم.

- البرتقال والفراولة: فواكه تحتوي على نسب عالية من الماء والفيتامينات.

تجنب المشروبات السكرية

- المشروبات الغازية: تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين، والتي يمكن أن تسبب الجفاف.

- العصائر المصنعة: غالبًا ما تحتوي على سكريات مضافة، لذا يفضل تناول العصائر الطبيعية.

تقديم الوجبات الخفيفة الصحية

- الزبادي: يحتوي على نسبة جيدة من الماء والبروتين، وهو خيار جيد كوجبة خفيفة.

- المثلجات الصحية: يمكن صنع المثلجات في المنزل باستخدام الفواكه الطبيعية، وهي خيار منعش ومفيد لترطيب الجسم.



تذكير الأطفال بشرب الماء

- استخدام الزجاجات الملونة: الزجاجات الجذابة تجعل الأطفال أكثر استعدادًا لشرب الماء.

- تحديد أوقات للشرب: جعل شرب الماء جزءًا من الروتين اليومي، مثل شرب كوب من الماء قبل اللعب وبعده.

تجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة

- البقاء في الظل: عند الخروج، يجب التأكد من وجود مناطق ظل أو استخدام مظلات.

- الملابس المناسبة: ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة تساعد على تقليل التعرق والاحتفاظ بالبرودة.



مراقبة علامات الجفاف

- الأعراض: تشمل جفاف الفم، قلة التبول، والتعب الشديد، يجب الانتباه لهذه العلامات واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.