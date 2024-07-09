116 عاما علاقات مصرية صربية.. “دار الكتب” تنظم معرضين للوثائق النادرة

تنظم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، معرضين للوثائق النادرة من مقتنيات الدار، ومعرض للدوريات، في إطاراحتفالات وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، بمرور 116 عام على العلاقات المصرية الصربية تحت عنوان "أيام الثقافة الصربية في مصر.

يقام المعرض الأول، بالتعاون مع الأرشيف الصربي، ويتضمن عرضًا لأبرز وثائق حركة عدم الانحياز، ومجموعة من الصور النادرة للمؤتمر الأول لرؤساء دول الحركة، الذي عُقد في بلجراد عام 1961 بمشاركة مصر، وذلك في بهو المجلس الأعلى للثقافة، والمقرر افتتاحه في العاشرة والنصف صباح الأربعاء 10 يوليو 2024.

ومن أبرز الوثائق التي سيتم عرضها: مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة للاجتماع التمهيدي لدول عدم الانحياز بمدينة القاهرة يوم ٥ يونيو ١٩٦١، جزء من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمر أقطاب الدول غير المنحازة بمدينة بلجراد في سبتمبر ١٩٦١، قرار جمهوري بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة لمؤتمر دول عدم الانحياز بتاريخ ٣ أكتوبر ١٩٦٤.

كما يقام المعرض الثاني في دار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة من مساء الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤.

ويضم مجموعة من مقتنيات دار الكتب والوثائق من أهمها: قانون بالتصديق على الاتفاق التجاري المؤقت بين مصر ومملكة الصرب والكروات والسلوفيين في ١٨ يناير ١٩٢٨، إعلان يوغوسلافيا دولة جمهورية اتحادية شعبية في ١٧ يناير ١٩٤٦، الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية المصرية في إدارة الاتصال التليفوني اللاسلكي بين مصر وبلجراد عن طريق روما بتاريخ ٢٢ ديسمبر ١٩٥٤، الاتفاق على إذاعة بيان عن رفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر ويوغوسلافيا إلى درجة سفارة بتاريخ ٢٤ أغسطس ١٩٥٥.

وتشارك صربيا بصور لكليمات مطبوعة على كانفاس ومشدودين على شاسيهات خشب احجام كبيرة وصور للفساتين الوطنية الصربية وفيلم قصير يشرح صناعة الكليم.