الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطاب بين نيابتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد لاستدعاء شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

في تطور جديد لأزمة المطربة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، أرسلت نيابة القاهرة الجديدة خطابا إلى نيابة الشيخ زايد من أجل إخطار الفنانة شيرين عبد الوهاب بقرار استدعاء عاجل للتوجه الى نيابة القاهرة الجديدة لسماع أقوالها في الاتهامات المتبادلة بينها وبين حسام حبيب. 

وتتولى نيابة أول وثان الشيخ زايد بشراف المستشار ايهاب العوضي رئيس النيابة إخطار شيرين عبد الوهاب بالتوجه الى نيابة القاهرة الجديدة وذلك باعتبار أن محل إقامتها بفيلا في الشيخ زايد يقع في دائرة القسم. 

وشهدت التحقيقات في اتهام المطربة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب في شقة بالقاهرة الجديدة تطورات مثيرة حيث تحولت شيرين من مجني عليها الى متهمة بعدما اتهمها حسام حبيب باتلاف الاستوديو الخاص به. 

واتهم الفنان حسام حبيب في التحقيقات طليقته شيرين عبد الوهاب باتلاف الاستوديو الخاص بينهما بعدما هشمته وقدم فيديو الى النيابة يثبت قيامها بتحطيم محتويات الاستوديو واجهزة التسجيل والصوتيات به وهو ما سيكلفه مبالغ ضخمة لاصلاحها او استبدالها. 

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"اتهام قصاد اتهام".. تطور مثير فى قضية شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

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مصادر تكشف مصير شيرين عبدالوهاب في أزمتها مع حسام حبيب

 

وقررت النيابة استدعاء المطربة شيرين عبد الوهاب لسماع اقوالها في شقي القضية الشق الأول كمجني عليها بعد اتهامها حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب واحداث اصابات مختلفة بها كما تستمع اليها النيابة في الشق الثاني كمتهمة باتلاف الاستوديو بناء على اتهام حسام حبيب لها. 

وكانت أفادت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في بلاغها أمام جهات التحقيق بالتجمع، بأنها ذهبت إلى الاستديو الخاص بالتسجيل الغنائي الخاص بها وحسام حبيب، حيث كانا شريكين، وطلبت منه فض الشراكة وإعطاءها حصتها من الاستديو، لكنه اعتدى عليها بالضرب وسبها وشتمها وطردها دون إعطائها متعلقاتها الشخصية "شنطة يد ومبلغ من الدولارات والهاتف المحمول الخاص بها".

وقامت الفنانة بتقديم شكوى في قسم شرطة التجمع الخامس مرفقة بتقرير طبي عن حالتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفنان حسام حبيب خلال ساعات.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه بعد سماع أقواله.

وأنكر المطرب حسام حبيب، أمام جهات التحقيق في القاهرة الجديدة، تورطه في الاعتداء على الفنانة شيرين داخل استديو خاص بهما. وطلب تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذي وقعت فيه الواقعة لتحديد مدة تواجده مع شيرين داخل الاستديو، مؤكدا أنه لم يجلس معها إلا بضع دقائق.

وأوضح الفنان حسام حبيب أمام الجهات التحقيقية أن الاستديو المذكور هو المكان الذي اتهم فيه بالتعدي على الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه يمتلكه الاثنان، وقاما بتجهيزه سويًا لتحضير أغانيهما الفنية خلال فترة زواجهما.

وأشار إلى أنه كان يزور الاستديو بانتظام حتى وقت قريب، لكن بعد الطلاق تردده عليه قليل للغاية منعًا لأي صدام محتمل.

وأضاف أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من شيرين تخبره بحضورها للتحدث عن بعض الأمور الخاصة، وعند وصولها طلبت فض الشراكة بينهما في الاستديو وإعادة أموالها، واندلعت مشادة بينهما بعد اتهامها له بالنصب والاستيلاء على أموالها، وبعد ذلك غادر الاستديو.

المطربة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب حسام حبيب الشيخ زايد القاهرة الجديدة

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